Ante el planteamiento de que la denuncia es por parte de los familiares de las personas que perdieron la vida por coronavirus en el país, el mandatario federal dijo que es producto de la politiquería.

"Es producto del rencor, del odio, de la politiquería, con todo respeto", dijo.

El titular del Ejecutivo aseveró que la pandemia en México ha ido avanzando con buenos resultados gracias al profesionalismo de López-Gatell.

"No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López Gatell, han sido excepcionales, es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional de tanto conocimiento sobre la materia", señaló

Recordó que en su viaje a Washington para asistir a la IX Cumbre de Líderes de América del Norte invitó al Hugo López-Gatell porque es una autoridad en cuanto al manejo de la epidemia.

"Un profesional con tanta conocimiento en la materia, de los mejores del mundo. En la Casa Blanca, iba el tema del Covid, no dudé en invitar a Hugo López-Gatell, es una autoridad, un auténtico servidor público. Pero es tanta la descomposición, la inmoral y de los conservadores y como no les han resultado sus pronósticos de desastre".

López Obrador dio a conocer que el Gobierno Federal no solo le brindará apoyo jurídico, mediante una apelación, sino político y moral al subsecretario de Salud ante esta denuncia.

"Se le va a dar todo el apoyo jurídico, se van a presentar todos los argumentos pero también el apoyo político y moral, no es nada más que ahí, el doctor Hugo, no, es la defensa de un compañero, de un responsable de la política contra el Covid".

Comentó que entre las acciones en el rubro de la salud ante la pandemia por SARS-Cov-2 fue destinar más de 40 mil millones de pesos para comprar vacunas, por lo que están garantizadas 30 millones de dosis para lo que resta del año.

López Obrador recordó que recibieron un sistema de salud desmantelado, cuyo sello era la corrupción, ya que el presupuesto para la compra de medicinas era destinado para otros fines.

"Imagínense lo que fue levantar un sistema de salud que estaba en el suelo caracterizado por la corrupción porque se han dedicado a saquear, se robaron hasta el dinero de medicinas, las adulteraban".

Insistió en que estas campañas de desprestigio son porque los conservadores dejaron de tener privilegios y, en el sector salud se vivía un verdadero desastre ya que, dijo, lo importante era el dinero.

"A ellos lo que les interesa es el dinero, ese es su Dios y lo material y el que les vaya bien a ellos, son individualistas, egoístas e hipócritas y también muy corruptos, muy rateros".

El político tabasqueño destacó la importancia de que la vacuna contra el Covid-19 se haya realizado en un año, pues refirió que para la viruela el antídoto fue creado en 300 años.

Finalmente, reveló que una de las empresas distribuidoras de medicamentos que participaban en actos indebidos en administraciones anteriores se acercó a él para ofrecer disculpas y solicitar participar en las licitaciones para la compra de fármacos, lo cual podrán hacer pero en un tiempo indefinido.

"Hasta hace poco uno de estos distribuidores de medicina, de los predilectos, llegó a ofrecerme disculpa. Y yo quisiera —porque yo creo en el perdón, nada más que no olvido—, yo quisiera que pasara un tiempo y que luego ellos mismos aceptaran que abusaron, de que participaron en un régimen corrupto, y si ahora de verdad están arrepentidos, ¿por qué no?, después de un tiempo que vuelvan a participar. Pero no es nada más ´les ofrezco disculpa´. No, pérate, pérate un tiempecito, vamos viendo. Porque ya no les resultó la campaña; y así en otras cosas", comentó.