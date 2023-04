AMLO defiende reforma al Conacyt; 'la ciencia no importaba'

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la reforma del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debido a que el dinero del pueblo se utilizaba supuestamente para financiar a grandes empresas transnacionales en nombre de la innovación tecnológica.

En realidad, se utilizaba para subsidiar a estos grupos sin producir ciencia y se gastaba el dinero de Conacyt en proyectos que no eran productivos.

"No les importaba la ciencia, no les importaba la tecnología, no les importaba la llamada innovación tecnológica lo que les importaba era robar dinero y todavía faltan muchas cosas, en el caso de la transparencia".

López Obrador sugiere que las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) deberían ser absorbidas por el Poder Legislativo, que es un poder independiente que tiene la facultad de aprobar el presupuesto público, en este caso, la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"No vamos a dar ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso, a robar a otra parte y si les importa mucho el ganar buen dinero como miembros de la burocracia dorada, que ya de una vez decidan irse al sector privado que les paguen allá, si están al servicio del sector privado, no están al servicio del sector público, cómo les vamos a pagar con el dinero del presupuesto para que estén sólo como empleados de intereses privados, ya eso se acabó".

El presidente denuncia la creación de organismos autónomos como la Cofece para beneficiar al sector privado en contra de Pemex y CFE, y se lanza nuevamente contra el Poder Judicial "porque está hecho para apoyar a los que tienen con qué comprar su inocencia".

El jefe del Ejecutivo Federal menciona que está bien que los senadores de oposición mantengan tomada la tribuna en protesta por la falta de nombramiento de comisionados del INAI. Con pijama y café, se mantienen en el pleno del Senado de la República.

"Ojalá se queden más tiempo y acampen allí. Que vean lo que se siente. No vayan a salir como los de Frena, que vinieron al Zócalo pero no están acostumbrados. Son puros fifis, no saben luchar con el pueblo. Pueden estar un día o dos como si fuera una pijamada, pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos, a lo que están acostumbrados, a darse la gran vida. Hay que decirles a los senadores que aguanten, a las senadoras que aguanten, a los legisladores que aguanten. El pueblo se levanta, sigan defendiendo la corrupción, sigan defendiendo los privilegios. Ahí la llevan, y los medios de información igual, lo mismo".

