AMLO dará seguimiento a denuncia de pescadores veracruzanos vs BP; pide informe a FGR

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que el fiscal Alejandro Gertz Manero presente un informe sobre la denuncia interpuesta, por parte de un grupo de pescadores, en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Gerónimo Gutiérrez, del exembajador de México en Estados Unidos, por el desastre ambiental provocado por British Petroleum (BP) en 2010.





"Es un asunto que lleva la Fiscalía, vamos a pedir que informe sobre este caso. Nosotros somos estrictos para que no se afecte el medio ambiente, no se permite que se contamine, en el mar, en tierra", aseguró.





El Mandatario enfatizó que en lo que va de su gobierno no se ha presentado ninguna denuncia por derrame de hidrocarburos en el mar, ya que en su administración no hay privilegios ni impunidad "para nadie, trátese de quien se trate".





"No ha habido ningún caso que se nos haya salido de control. Ninguna plataforma en Campeche, en el litoral de Tabasco, en los pozos de tierra y estamos pendientes de que no suceda, también como ustedes saben está prohibido utilizar el método del fracking para la explotación de hidrocarburos", expresó durante La Mañanera.





Sostuvo que a pesar de los accidentes que pueden presentarse por tratarse de una actividad peligrosa, las empresas extranjeras saben que no se tolerará la impunidad.





"Desde luego, se trata de una actividad de mucho riesgo, no estamos exentos de estas eventualidades de derrames, pero yo creo que ayuda mucho el que no haya impunidad, que sepan las empresas que no se puede estar contaminando impunemente", agregó.





¿Pensaría ordenar una mesa de negociación con British Petroleum, tal y como lo hizo con la empresa canadiense Trascanada, dedicada a la construcción de gasoductos?, le cuestionó Imagen del Golfo.





A lo que López Obrador respondió que "Si, nada más que nos informe la Fiscalía cómo va la denuncia, es probable también que hay participado la Procuraduría del Medio Ambiente y hablar con los afectados para ayudar en la conciliación".





Las declaraciones del jefe del Ejecutivo Federal se dieron justo en el momento en que un grupo de 200 pescadores del Puerto de Tuxpan, Veracruz, se manifestaron de manera pacífica para exigir que British Petroleum sea expulsada de costas mexicanas.





Además, estos trabajadores del mar realizaron una ceremonia de lanzamiento de una ofrenda floral en memoria de varios líderes y cientos de pescadores fallecidos durante los 10 años que han buscado sea saldada esta deuda social y ambiental.





En septiembre pasado, esta casa editorial dio a conocer la denuncia que interpuso un grupo de pescadores en contra Videgaray Caso y Gerónimo Gutiérrez por este desastre natural en las aguas del Golfo de México en 2010 que afectó a más de 25 mil pescadores mexicanos.