AMLO da banderazo a las obras del Tren Maya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio de las obras del Tren Maya en el Tramo 4 Izamala-Cancún en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, y reiteró que dicho proyecto generará solo este año 80 mil empleos directos y 150 mil para el 2021.

"(...) queremos que haya un desarrollo más equilibrado en todo el país y por eso esta obra que va a iniciar creando muchos empleos. Este año en los cinco tramos que se van a iniciar se calcula que se van a generar 80 mil empleos directos, sólo este tramo de Izamal a Cancún 15 mil empleos en este año".

Subrayó que el tren va a permitir que se visite Mérida con su tradición cultural excepcional, la nueva ciudad de Cancún; además de que va a significar la posibilidad de conocer las antiguas ciudades mayas y las nuevas ciudades de esta región del sureste de México.

"(...) este programa está concebido para reivindicar al sureste del país, porque pasaron muchos años y no se atendía a esta región de la república. Ahora vamos a seguir apoyando el norte, el bajío, el centro, el sur, pero también el sureste de México".

López Obrador dijo que esta obra del Tren Maya va a ayudar a reactivar la economía de esta zona del país, sobre todo después de la pandemia del coronavirus y que ha llevado a crisis económica, a desempleo en esta región y en todo el país.

Informó que el tramo de Izamala a Cancún es concesionado por la empresa ICA, con un contrato de aproximadamente 27 millones de pesos, cuyo tiempo estimado de entrega será de 28 meses.

"(...) llevaba mucho tiempo que no se invertía tanto dinero del presupuesto, dinero del pueblo, del presupuesto federal, no deuda, dinero que se ha obtenido con la nueva política que estamos llevando a cabo, de no permitir la corrupción y de cuidar el presupuesto de hacer, un gobierno austero, sin lujos. Todo lo que ahorramos es para este tipo de obras, todo lo que ahorramos es para devolver al pueblo lo que por derecho, por justicia, le corresponde", enfatizó.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, dijo que actualmente impulsar el turismo se plantea como una de las mejores opciones para generar desarrollo, es una medida especifica para enfrentar el reto de disminuir la pobreza y reducir la desigualdad.

" (...) sin duda la construcción del Tren Maya es una herramienta idónea para impulsar el desarrollo regional el sureste de México, del mundo maya. Tiene un sentido vinculante e integrador (...) El Tren Maya es muchos más que una obra de infraestructura, en realidad representa un nuevo paradigma de integración económica, desarrollo regional y equidad social ", dijo.

Señaló que aunado a la esperanza que significa este magno proyecto, es indispensable trabajar juntos, ya que "la tensión por el coronavirus implicó inversión importante que cancela la posibilidad de impulsar otros proyectos de infraestructura indispensables para atender nuestro rezagos y retos".

Por su parte, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), señaló que hoy fue un día muy esperado por un sin fin de comunidades mayas, gobiernos y empresas que han demostrado su apoyo.

."(...) pero el inicio de esta historia no se inicia con esta administración, hace muchos años con Andrés Manuel y otros amigos platicábamos sobre el tipo de obras que serían las mejores para detonar el desarrollo integral del sureste.

En esa época yo le apostaba a los puertos marítimos, pero el entonces Andrés Manuel, hoy presidente de la República, nos convenció de que un tren es la solución de conectividad que integra puertos, aeropuertos, ciudades y otras infraestructuras, impulsa la economía, permite ordenar el territorio y sobre todo trae bienestar a la gente", señaló.

Acentuó que el Tren Maya va a cuidar el medio ambiente, va a mejorar las ciudades de la península y contribuirá a distribuir justamente los beneficios de crecimiento.

"(...) su influencia en el ordenamiento territorial será determinante, pero nada de esto será posible sin el aporte del conocimiento milenario de sus habitantes, y me refiero a los grandes grupos mayas que habitan toda esta región, aparte de la capacidad técnica de los ingenieros que nos han venido a dar su apoyo y las manos de los trabajadores que sin duda van a ser la parte fundamental para poder terminar este proyecto en tres años", puntualizó.

El Mandatario estuvo acompañado por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transporte; Miguel Torruco Marquez, secretario de Turismo, Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; Daniel Chávez Morán, fundador y director de Grupo Viranta; Guadalupe Phillips Margain, directora General de Ingenieros Civiles Asociados y el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva.