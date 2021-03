AMLO confirma que se vacunará contra COVID la próxima semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que la próxima semana acudirá a vacunarse contra COVID-19.

Hasta el martes, López Obrador aún no sabía si se iba a recibir su dosis contra COVID en la actual etapa de vacunación debido a que sus médicos le recomendaron esperar resultados de un estudio de anticuerpos, esto luego de que en enero diera positivo a la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2.

Este miércoles, en la conferencia matutina, el presidente de México señaló que sus estudios ya habían finalizado y que se le había indicado que podía vacunarse.

"Me vacuno la semana próxima (...). Me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo. No hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí me voy a vacunar", destacó López Obrador al final de la conferencia.

Con información de El Financiero