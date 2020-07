AMLO: Ciudadanos y autoridades decidirán si se juzga a expresidentes

Desde Manzanillo, Colima, el Presidente Andrés López Obrador recalcó que la decisión de juzgar a los expresidentes la tendrán los ciudadanos y las autoridades; aunque señaló que él votaría en contra, "pero sí quiero sostener mi punto de vista: desde que tomé posesión del cargo creo que para juzgar a un ex presidente debe hacerse una consulta".

"Desde que tomé posesión en la Presidencia, hablé que para juzgar a presidentes, ahora ex presidentes, se tenía que llevar a cabo una consulta, era mi planteamiento para que los ciudadanos decidieran si se juzgaba a los presidentes del periodo neoliberal: Fox, Salinas, Calderón y Peña Nieto.

Reiteró que no es positivo anclarse en el pasado, por eso votaría en contra de juzgar a los expresidentes, ya que, consideró, es más importante estigmatizar la corrupción, y así comenzar una nueva etapa sin corrupción.

"En este caso no es sólo es el juzgar a determinadas personas. Sí es importante el castigo, pero lo más importante en un país como el nuestro en donde ha imperado la corrupción, lo más importante es estigmatizarla, quitarle todo lo que tenía de normalidad la corrupción, porque se estaba volviendo costumbre, hábito, incluso era sinónimo de audacia, de habilidad, de triunfo llegar a un cargo y enriquecerse y ni siquiera se perdía la respetabilidad (...) que dé vergüenza, dé pena ser corrupto", subrayó.

López Obrador apuntó que en caso de que existan investigaciones que inculpen al ex presidente Enrique Peña Nieto, no va a frenar las investigaciones, porque no es "tapadera de nadie".