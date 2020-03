AMLO celebrará natalicio de Benito Juárez pese a coronavirus

Señaló que tomó esa decisión para evitar ataques de "los conservadores" y no cuestionen por qué el presidente no se cuida del coronavirus .

"Para que no haya cuestionamientos de que el presidente no se cuida, hay que sacarle la vuelta a nuestros adversarios, para que no estén atacándonos y se vean obligados a inventar, no daremos motivo", añadió.





CON INFORMACIÓN TOMADA DE GRUPO FÓRMULA: https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200317/amlo-benito-juarez-mejor-presidente-de-mexico-natalicio-21-de-marzo-guelatao-oaxaca/