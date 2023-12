AMLO celebra 'fin del conflicto' en el Congreso de Nuevo León

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró el fin del conflicto entre el Congreso de Nuevo León –en control de la oposición-, y Samuel García, sobre la titularidad del Poder Ejecutivo local que en días pasados derivó en que hubiese 2 mandatarios.

Este martes, luego de acusar que el Congreso neolonés, junto a las dirigencias del PAN, el PRI y la Suprema Corte podrían dar "un golpe de Estado" en caso de llegar a la destitución del mandatario emecista, el titular del Ejecutivo federal dijo:

"Ayer ya resolvieron lo de Nuevo León, y no fue la Corte (la Suprema Corte de Justicia de la Nación), fue el Congreso (estatal). Ya se resolvió, que bien que ya hay un acuerdo".

López Obrador reiteró su postura de que el conflicto entre 2 de los poderes de Nuevo León fue "politiquería" de la oposición en contra de Samuel García, quien solicitó licencia al Legislativo local para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.

Por ello –continúo- hubo mucha "propaganda" en medios con el fin de mostrar la "inestabilidad" en Nuevo León, para afectar a García Sepúlveda.

Cuestionado sobre si ha tenido comunicación con el gobernador norteño, dijo que no hace falta porque "todo (está) normal, todo bien".

-¿Se va a comunicar con Samuel? -cuestionó la prensa.

-Sí, pero no hace falta, voy a ir allá el día 16 (de diciembre) a inaugurar lo de (la presa) El Cuchillo en definitiva, y va a estar él y vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Nuevo León. Es pura politiquería y billullos", respondió.

Por otro lado, a pregunta sobre si la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría sancionar al mandatario neolonés por "usuparación", López Obrador dijo:

"No, ya no. Sí estuvo ahí en vela el ministro (Javier) Laynez, en la noche (para recibir el caso). Eso no se había visto, estaba de guardia. Son mis vecinos y yo veía todo iluminado a las 11 de la noche. Ahí estaban. Trabajan extra para resolver esos asuntos".