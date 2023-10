AMLO: Buscará que la Guardia Nacional pase a la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que buscará que la Guardia Nacional pase a la Sedena. “No quiero que quede dependiendo de la Secretaría de Seguridad ni de Gobernación. Y no es militarizar. También hay que decir que en la academia militar se imparten materias sobre derechos humanos. Se aplica el correcto uso de la fuerza. Se evita la represión, además, no ha habido órdenes para masacrar, para reprimir, para torturar, desaparecer a nadie”.

Por otra parte el titular del Ejecutivo Federal, afirmó que a 55 años del 2 de octubre. “La actuación del Ejército en momentos difíciles, reprobables, que han manchado a esa institución tan importante para la seguridad interior. Tenemos que entender que el Ejército mexicano surge del pueblo mexicano, no es como otros, es un ejército popular. El soldado es pueblo uniformado. Considerar que en esos momentos difíciles, como el 68, que no se olvida, el Ejército recibe órdenes. El Ejército actúa en casos como ese, recibiendo órdenes y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. No estoy diciendo nada que no se conozca. Él mismo asumió su responsabilidad. Gustavo Díaz Ordaz. Segundo, hay elementos para sostener que la represión del 2 de octubre del 68, quienes participaron de manera directa, fueron miembros del Estado Mayor presidencial”.

Y al referirse a los acontecimientos del 68, el mandatario del país dijo que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas era el expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

El titular del Ejecutivo Federal, refirió que de manera directa participaron Miembros del Estado mayor presidencial.

Sobre testimonios del 68, López Obrador mencionó:

“En una ocasión el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas me contó que en 1969, llegó a casa de su papá, Lázaro Cárdenas, y el ingeniero le preguntó a qué había ido Marcelino García Barragán, y que fue a contarle que en el 68 participó el Estado Mayor presidencial”.

El presidente López Obrador opinó que el Estado Mayor Presidencial, tenía prácticamente secuestrado al presidente.

El Estado Mayor estaba integrado por 8 mil elementos, tenían más fuerza.

“A mi me cuidan 15 compañeras de que no me vayan a apachurrar, no son elementos de seguridad”.

Dijo que los elementos del Estado Mayor pasaron a la Secretaria de la Defensa Nacional.

Tenemos ahora un Ejercito leal, sobre todo al pueblo y a la patria.

Es un Ejercito que está cumpliendo cinco misiones

1. La defensa a la soberanía nacional.

2. La seguridad interior instalaciones estratégicas porq conduce el proceso de formación de laGuardia nacional quiero q ésta dependa de la Defensa.

3. Contribuyó a dispersar y cuidar las vacunas del COVID-19.

4. La contribución de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país. Ingenieros militares edificaron el aeropuerto de Tulum, que se inaugura el primero de diciembre y el tren maya está a cargo de las Fuerzas Armadas, además tuvieron a su cargo la construcción del Banco del Bienestar.

5. La aplicación del plan DN-3.

Indicó que el Estado Mayor era una élite dentro del Ejército.