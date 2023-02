"Es politiquería": AMLO arremete contra Santiago Creel tras negarle el paso al Ejército en la Cámara de Diputados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, tras el acto donde impidió el paso de armas del Ejército Mexicano en la Cámara de Diputados.

Manifestó que en un homenaje a la bandera en la Cámara de Diputados, aseguró que era un ensayo de golpe de Estado, sin embargo, AMLO aseguró que es pura "politiquería".

López Obrador señaló luego de que dio inicio el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso hubo diferencias por los militares armados y se lanza contra Santiago Creel y Quadri.

"Es que van armados es parte del reglamento Creel se envolvió en la bandera y se convirtió en patriota, pura politiquería no es serio eso, pero este ya se pasó, un homenaje a la bandera, ya es un intento o un ensayo de golpe de estado, pero es parte de lo mismo, es como que los dólares de soborno un millón de dólares en una tonelada".

Asimismo, bromea de que "ya nos estamos venezolando", sobre el exfuncionario de Nicolás Maduro que encabeza el rediseño de los libros de texto.

"Es politiquería, la verdad, no tienen argumentos, como decía Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible y una golondrina no hace verano".

El jefe del Ejecutivo Federal pidió no estigmatizar a un pueblo como Venezuela: "¡Que no debemos llevar a la práctica la fraternidad universal!".