AMLO anuncia que no se reunirá con Aureoles ni Cabeza de Vaca

Para evitar que se produzcan "debates ríspidos o espectáculos", el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se reunirá con los gobernadores Silvano Aureoles y Francisco Javier Cabeza de Vaca , de Michoacán y Tamaulipas, respectivamente.

"Por eso, con todo respeto, le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas, que pase el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y luego vemos", comentó a insistencia de los medios de comunicación.

En el caso de Tamaulipas, señaló "vamos a esperar, porque ahí hay un asunto legal y no quiero que me mezcle".

López Obrador comentó que esta postura es porque "hay que cuidar la investidura presidencial, no es Andrés Manuel".

"Hay que cuidar, lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura presidencial. No es Andrés Manuel, es lo que representamos.

El Presidente dijo que las reuniones previstas con los mandatarios estatales se llevarán a cabo la próxima semana y aún está definiendo si lo hace por segmentos o en un solo encuentro.

"Les voy a dar a conocer la agenda, porque tengo que ver cosas, pero voy a ir poco a poco, ya sea que estén juntos o por grupos o uno a uno, pero los voy a recibir a todos".

A finales de junio pasado, Silvano Aureoles Conejo acudió a Palacio Nacional a entregar pruebas para respaldar sus declaraciones sobre la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones en Michoacán; sin embargo, el Presidente López Obrador no lo recibió.

Ante la negativa, el mandatario estatal acudió a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para presentar las pruebas que asegura tener sobre los vínculos entre el crimen organizado y Morena, y anunció que presentaría denuncias ante instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea (UE).

