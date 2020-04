AMLO anuncia medidas para apoyar a clase media

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque la economía caerá por la pandemia del COVID-19, "rápido habrá un retorno a la normalidad económica y sobre todo al bienestar para que todos seamos felices".

En un mensaje emitido este sábado, recordó que se aprobó la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 1 de julio, el cual dijo ayudará a reactivar la economía.

"Esta es una muy buena noticia pero quiero enmarcarla en todo lo que estamos haciendo en el plan para la reactivación económica para el bienestar frente a la pandemia por coronavirus y la crisis profunda del modelo neoliberal en el mundo", expresó.

Refirió que la apuesta de su gobierno es heterodoxo, pues no tiene que ver con las recetas que se aplicaban antes y que algunos insisten que se deben seguir llevando a la práctica.

"Endeudar al país, rescatar a los de arriba, ahora no es eso, nada que ver con ese pasado ominoso, toda esa triste historia del periodo neoliberal, no vamos hacia atrás, vamos hacia adelante y es un modelo nuevo, es economía moral", aclaró.

Precisó que este se basa en proteger al 70 por ciento de los hogares mexicanos de abajo hacia arriba, "no quiero confrontar a los que tienen más posibilidades económicas, no todo el que tiene es malvado, yo estoy en contra de la riqueza mal habida y la corrupción" aseguró.

Asimismo "inyectar recursos" para fortalecer la economía popular, por lo que de mayo a agosto se destinarán recursos a la gente para fortalecer el consumo interno.

"El lunes próximo empiezan a dispersarse los créditos, vamos a entregar 3 millones de créditos a la palabra para reactivar la economía, vamos también a crear 2 millones de nuevos empleos lo más pronto posible", añadió.

Detalló que se apoyará al 30 por ciento de las familias restantes de clase media y media alta así como las grandes corporaciones con 10 acciones que les benefician, y la número 1 es que no haya corrupción ni impunidad sino piso parejo sin influyentismo.

"dos, reducir el gasto del gobierno a la sociedad porque esto ayuda (...) tres, es garantizar las libertades porque no vamos a limitar ninguna libertad, al contrario el gobierno no va a reprimir; cuatro, un verdadero estado de derecho no como antes que era un estado de chueco; cinco, la paz con justicia y estamos buscando garantizar la paz que es fruto de la justicia; seis, que no haya aumentos de impuestos, esto ayuda mucho; siete, no aumentar los precios de los combustibles, ya no van a haber gasolinazos, al contrario ahora la gasolina está más barata que antes y lo mismo el diésel y no va a aumentar la luz ni el gas", añadió.

Además, dijo que se están bajando las tasas de interés que a su llegada estaba al 8 por ciento del Banco de México y ahora está en 6 por ciento misma que sirve para regular las que se utilizan en los bancos para otorgar los créditos.

"nueve, hay inversión en obras públicas y va a haber más (...) y por último, el que se aprobara el Tratado de Libre Comercio, esto nos va a ayudar muchísimo, va a entrar en vigor el 1 de julio, muy a tiempo porque esto va a significar reactivar la economía pronto, habrá más inversión, más empleos, más bienestar y desde luego más crecimiento económico, con el tratado y las acciones que estamos llevando a cabo para apoyar la economía familiar vamos a frenar, detener la caída de la economía, todo esto que se ha producido por la pandemia del coronavirus", agregó.