AMLO agradece rectificación de EU sobre caso de Cienfuegos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno de Estados Unidos que haya rectificado en su error de no haber compartido a nuestro país la investigación que se realizaba en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda por los delitos de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

"No podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales; además, México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano.

Eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos, en el trato que llevamos (...) Y yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar", dijo desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que a partir de los principios establecidos en la relación bilateral con Estados Unidos es que México hizo un extrañamiento por el caso del general Cienfuegos.

"Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no sea legal, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer y fue, en el caso que nos atañe, violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información", comentó.

López Obrador recalcó la respuesta ante esta falta de información de parte de Estados Unidos no fue inmediata, debido a que estaba por llevarse a cabo el proceso electoral y "no queríamos interferir en un asunto que correspondía a los estadounidenses, por lo que decidimos que íbamos a esperar".

"Con prudencia el secretario de Relaciones Exteriores tuvo comunicación con las autoridades de Estados Unidos, se les expresó nuestra extrañeza, se hizo de manera diplomática y ellos fueron receptivos, entendieron de que si existe cooperación debe de haber confianza y lo que externaron, por eso resolvieron presentar conjuntamente con la fiscalía de México esta petición, resolvieron que sea en México donde se juzgue al general, en el caso de que existan los elementos de prueba suficientes", subrayó.