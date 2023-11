AMLO agradece mañanitas en el Palacio Nacional

A cinco días de su cumpleaños, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los ciudadanos que le cantaron 'las mañanitas' al exterior de Palacio Nacional.

"Aprovecho para agradecer que me trajeron mañanitas. Muchas gracias a toda la gente, ya voy a cumplir 70 años el 13 de noviembre, que es el lunes voy a estar en Sonora, muchas gracias".

El titular del Ejecutivo Federal, agradeció a los ciudadanos por su apoyo durante años, pues dijo, son quienes lo han defendido.

"Me hacen sentir muy dichoso, muy dichoso. Me siento muy orgulloso, muy humano, me hacen sentir privilegiado... Por si fuese poco, son los que me defienden, son como mi ángel de la guarda"