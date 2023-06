AMLO acusa chantaje por parte de agricultores de Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno atiende a los productores de maíz, trigo y sorgo "como no se hacía antes", y acusa que sus adversarios políticos y asociaciones "de élite" son los que se manifiestan.

Argumentó que grandes productores estaban acostumbrados al subsidio, pero esto ya no es posible.

El presidente López Obrador comentó ante los cierres del aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, se apoya a los productores y a la gente más necesitada. Advirtió que su gobierno no cederá, no acepta chantajes y no se usará la fuerza pública.

El jefe del Ejecutivo Federal, anotó que el eje, la política en la actualidad es atender primero a los pequeños productores.

"No, no, no, eso no resuelve, deben de entender que se les está ayudando, pero aquí están metidos los del bloque conservador".

Al ser cuestionado por el llamado del gobernador de Sinaloa para ocupar instalaciones de Gruma, Minsa y Cargill.

"A los del bloque opositor los tengo bien fildeados, ya no saben qué hacer para afectar la transformación del país".

/ct