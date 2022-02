amlo_abre_puertas_de_palacio_nacional_a_monreal_y_sus_adversarios

"Es un precursor de este movimiento como muchos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue iniciar la última etapa de consumación de un proceso que viene de lejos. Yo siempre recuerdo a los que han luchado y se nos adelantaron por los cambios en México, muchos que han luchado desde la Revolución por la justicia en nuestro país y en los tiempos recientes, diría, de todos los partidos", dijo.

El titular del Ejecutivo recordó que dijo que Monreal Ávila se sumó a Morena con el propósito de llevar un cambio a Zacatecas.

"Y, en el caso por ejemplo de Ricardo Monreal, él tomó la decisión en su momento, en Zacatecas. En ese entonces, 1998, nosotros teníamos una posibilidad de triunfo en la Gubernatura del 5 por ciento y él decide abandonar el partido en el que estaba, se suma y se gana la Gubernatura"

En este contexto, pidió no dejarse llevar y hacer caso omiso "del canto de las sirenas", ya que en este momento México vive un momento estelar en su historia, por lo que "no tenemos por qué distraernos, o sea, que no nos distraiga la politiquería, el individualismo".

López Obrador señaló que "tenemos una misión superior y la estamos haciendo, y se va avanzando a pesar de los obstáculos, con el apoyo de todos. Todos ayudamos".

"La conducción es muy horizontal porque todos ayudamos. No saben lo que me ayudan a mí, ya lo he dicho en otras ocasiones, los que actúan o interactúan en las redes sociales. O sea, es un movimiento impulsado por todos. Es un ´nosotros´, no un ´yo´. Entonces bienvenidos todos. Todos juntos", apuntó.