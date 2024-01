AMLO a 30 años del levantamiento del EZLN: "Chiapas, logró reducir más la pobreza en todo México"

A 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Chiapas, es de los estados que más se han beneficiado en los últimos años:

"Es el estado que logró reducir más la pobreza en todo México, eso no se había visto nunca".

A 30 años del levantamiento del EZLN, el mandatario manifestó: "Los dirigentes zapatistas no están de acuerdo con nosotros, ellos no apostaban por la transformación pacífica, ellos no ayudaron al movimiento que emprendimos, ellos decían que éramos iguales".

Abundó que dónde los zapatistas estaban "arrasaba el PRI".

El titular del Ejecutivo Federal, reprochó la difusión del secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas.

Por otro lado, el reclutamiento de personas en Chiapas por parte de grupos armados, añadió que su gobierno "hace mucho", y conoce el estado casi como la palma de su mano.

Entre risas, el presidente López Obrador, dice que las carreteras también son usadas por grupos criminales.

Reiteró que su gobierno no censura ni cuestiona:

"No nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos". "Ellos tomaron una decisión de no apoyar la transformación e inclusive de cuestionarnos".