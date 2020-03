Alza del dolar afecta a estados del norte

Pese a que en la frontera norte los precios de la gasolina son más económicos respecto al sur del país, esto no es garantía de una buena actividad económica, al menos no para emprendedores y sus tiendas virtuales, pues el aumento del precio del dólar a 25.07 pesos impacta en la cantidad compra de insumos y en venta de mercancías, ya que no podrán incrementar precios.

"Claro que es de gran beneficio para nosotros como ciudadanos, aunque viéndolo desde la perspectiva real que nosotros estamos viviendo por el Coronavirus al salir lo menos posible de casa hace que gran parte de la gente que trabajemos desde casa no usemos el vehículo, lo que disminuye el consumo de la gasolina, habría que dimensionar de manera más clara cuál es el gran beneficio de esa baja", señaló vía telefónica César Evanivaldo Lozano Ayala, quien reside en Río Bravo, Tamaulipas.

Y es que de la semana pasada a este martes, la divisa estadunidense pasó de 21 a 25.07 pesos, es decir, 4.07 pesos más ante la inestabilidad financiera producida por el Coronavirus en las bolsas mundiales de valores.

"El alza del dólar es una situación muy alarmante, esta misma semana subió, a mí me afecta sobremanera, puesto que al ser emprendedor, el tener que comprar a mis proveedores en dólares hace que mis costos se incrementen y en estos momentos no podemos aumentar los precios porque obviamente repercutirían en lo que son las ventas y es lo que menos queremos en este momento... la afectación real en este momento es la alza del dólar", refirió Lozano Ayala.

El vendedor de ropa deportiva en línea indicó que la contingencia del Coronavirus ha impactado, pues bares, restaurantes y algunos negocios ya cerraron sus puertas de manera preventiva, sin embargo, algunos establecimientos emplean otras estrategias de marketing para evitar la caída de ventas.

"Por el momento lo que estamos haciendo es recurrir a diversas estrategias de marketing publicando ofertas y promociones, con las cuales podamos contribuir a que los productos se sigan moviendo, que las ventas no se caigan", puntualizó César Evanivaldo Lozano.