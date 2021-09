Alistan México y EU acuerdo para sustituir Iniciativa Mérida

"Yo pensaría que ya lo que fue el fundamento de la iniciativa Mérida, sus objetivos principales, su contexto queda ya superado con este nuevo encuentro entre México y Estados Unidos que le hemos llamado entendimiento. La iniciativa Mérida se acabó y ahora estamos entrando a otra etapa", expuso.

Comentó el funcionario que México estableció dos condiciones que tienen que ver con el respeto mutuo para que no se repitan episodios como la captura del ex titular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, así como respeto a la Soberanía. "México ha puesto sobre la mesa dos principios fundamentales qué tiene que ver con el respeto mutuo, que quede claramente establecido que significa el respeto mutuo y esto por el precedente de lo que pasó con el general Cienfuegos y ha habido otros casos para que no se vuelvan a repetir va quedar claramente establecido el otro principio fundamental es el respeto a la soberanía de cada país", señaló la nueva estrategia de seguridad México-Estados Unidos.

Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/mexico-y-eu-trabajan-en-nueva-estrategia-de-seguridad-ebrard