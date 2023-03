Anuncia AMLO iniciativa para sustituir uso médico de fentanilo y prohibir importación

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que les propuso a los legisladores de Estados Unidos de manera respetuosa que si un joven está estudiando, "en vez que a los 18 años abandonaran el hogar, se quedaran dos o tres años más" y que el gobierno ayude más a esa familia porque es muy importante que el joven no esté solo, que tenga "amor, apacho, como decimos en México", y un programa amplio de difusión.

López Obrador dijo que va a pedir a médicos y científicos mexicanos que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos, por otros analgésicos para dejar de usarlo a ver si es posible.

Con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido y esto mismo si lo hacemos en México vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos que lo prohíban para usos médicos.

Se acordó seguir trabajando de manera conjunta, ayudando a que no llegue el fentanilo por nuestra frontera a Estados Unidos y lo estamos haciendo existe un plan con ese propósito, de cooperación, sin embargo, lo que generó la discrepancia de los últimos tiempos es que quisieron con propósitos politiqueros algunos legisladores republicanos, culpar a México, incluso amenazar con intervenir, con el Ejército estadounidense [...], "muy ofensivo y muy hipócrita".

"La Administración para el Control de Drogas (DEA) "¿qué hace? Por qué un agente de la DEA en México, el jefe de la DEA en México ¿se vinculó con narcotraficantes mexicanos y lo único que se hizo fue destituirlo? Y pasó de noche la noticia (...), estoy seguro que en las televisoras de Estados Unidos no se dijo nada, esto no es de maniqueísmo, no es de buenos y malos es una forma muy simplista, ramplona, superficial de ver el problema".

