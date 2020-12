Alianza PAN-PRI-PRD busca quitar presupuesto al GOF: AMLO

Tras consolidarse la alianza entre PAN, PRI y PRD rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ésta se da para quitarle presupuesto a su gobierno que está destinado a apoyar a grupos vulnerables, como adultos mayores y estudiantes.

"Es algo natural, representan al antiguo régimen, ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años, lo hicieron simulando que eran distintos... ahora se quitan las máscaras, se abrazan y se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, beneficio para las minorías, corrupción, violencia, eso es lo que añoran y es lo que están defendiendo", expresó.

Señaló que esta alianza es "es un agrupamiento conservador que quiere, como su nombre lo indica, conservar privilegios, es amplio y tiene que ver con grupos de intereses creados: todos los que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos; todos los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público".

El jefe del Ejecutivo aseveró que sus opositores no soportan que "los estudiantes pobres reciban becas, les molesta que se hable de atención médica y de medicamentos gratuitos; les molesta muchísimo el que se siga fortaleciendo la educación pública y que la educación no sea un privilegio, sino un derecho, porque ellos apostaron durante todo el periodo neoliberal a la privatización de la educación, de la salud".

El Mandatario recalcó que nadie intervendrá en las próximas elecciones a realizarse en 15 entidades del país, pues su gobierno marcará la diferencia con los que le antecedieron.

"Todos tenemos que ayudar para que las elecciones sean limpias, libres, que no se utilice dinero del presupuesto; y no sólo del presupuesto federal. No se debe de utilizar dinero de los presupuestos estatales, de los presupuestos municipales, no se debe de repartir despensas, no se debe de traficar con la pobreza de la gente; desde luego, no puede haber trampas".

Resaltó la importancia del voto libre y secreto, y de hacer que los gobernantes acaten la decisión de la ciudadanía basada en los resultados electorales. De ahí, que él como Presidente no meterá las manos en favor de ningún candidato y de ningún partido.

"Ahora están haciendo las selecciones de candidatos en Morena, que es el partido al que pertenezco, aunque ahora tengo licencia porque estoy desempeñándome como presidente; pero nadie puede decir que tengo un candidato, que he hecho una recomendación, a nadie, en ningún caso. Me entero como ustedes, por las noticias", expresó durante la ronda de preguntas y respuestas.

Dijo sentirse orgulloso de que se estén agrupando en su contra por estar llevando a cabo la transformación del país.

"Sí es motivo de orgullo, una dicha enorme el que se estén uniendo en contra de nosotros, porque estamos defendiendo la causa que enarbolamos durante muchos años y que ahora estamos llevando a la práctica, a la realidad. Pero, desde luego, es muy legítimo, eso es parte consustancial de la democracia, que haya oposición".