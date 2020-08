'Aliado del Consumidor' reconoce a gaseras con precios justos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó el reconocimiento "Aliado del Consumidor" a empresarios que se dedican a la distribución de combustibles, como gasolinas, diésel y gas, que actuaron con responsabilidad social, manteniendo precios justos.

"La iniciativa privada debe de tener ganancias, pero que no afecte la economía familiar y nacional".

El Mandatario indicó que las gasolinas son fundamentales no sólo porque mueven a personas y a mercancías, sino porque su precio influye en la carestía, en la inflación.

"Si aumenta mucho la gasolina se ve de inmediato en otros precios. Hubo un secretario de Hacienda que pensó que si había gasolinazos no afectaba a los mexicanos, porque la mayoría no tenían un automóvil, imagínense la falta de racionamiento".

Indicó que desde que inició su administración no ha aumentado el precio de las gasolinas de manera sustancial lo que ha provocado una actitud responsable de los dueños de los expendios de distribución de gasolinas, y seguirán con esta política de Pemex no aumente el precio de los combustibles y, por ende, no aumente el impuesto de ellas, aunque esto dependerá de la utilidad del margen de las empresas.

Categórico dijo que "no habrá gasolinazos suceda, lo que suceda".

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalló que las empresas reconocidas por mantener precios accesibles de los combustibles fueron seleccionadas con base en las ocho regiones del país.

En lo que se refiere a la región norte fue reconocido Enrique López, en la región noroeste a Alejandro Cueto Serrano y en la región Golfo a Amado Cárdenas Peña de la gasolinera de franquicia Pemex. Mientras que G500 fue reconocida como la mejor marca en el país.

En cuanto al gas LP se le reconoció a Gerardo Rosas de Usa Gas de San Juan, en la región Golfo a Armando Sánchez de la marca Hidrogas, en la región norte a Francisco Duarte; en la región norte a Andrés Ramírez, en la región occidente a Carlos Garduño y en la región sureste a Luis Alberto Zavala.

Sheffield Padilla junto con el Presidente López Obrador entregaron las lonas, como reconocimiento, a estos empresarios responsables.