"Algo que no me gustó ayer del Capitolio es la censura": AMLO

"Algo que no me gustó ayer del Capitolio es la censura", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador refiriéndose al bloqueo de las cuentas de las redes sociales de su homologo Donald Trum, luego del video que publicara un video dirigido a sus simpatizantes que derivara en los disturbios violentos en el Capitolio.

Durante La Mañanera, el Mandatario calificó como censura el hecho de que Facebook y Twitter hayan decidido bloquear por unas horas las cuentas de su homólogo estadounidense, quien está a unos días de dejar la Casa Blanca.

"No me gusta la censura, no me gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o Facebook, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso. Tenemos que auto limitarnos todos y garantizar la libertad, cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir, si nosotros estamos por las libertades", enfatizó.

El político tabasqueño resaltó que una de las cosas más importantes de los últimos tiempos es la existencia de las redes sociales, que representan una forma de garantizar la libertad de expresión y con las cuales la ciudadanía ha podido comunicarse de manera abierta y establecer una "comunicación circular".

"Entonces, no puede haber retrocesos. ¡Cómo se va a censurar a alguien! ´A ver, te castigo porque yo, juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial´. ¿Dónde está incluso la norma?, ¿dónde está la legislación?, ¿dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas", aseguró.

Señaló que las redes sociales no deberían decidir quién puede comunicar y quién no, basados en la idea de "lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña, va en contra de las buenas costumbres del bando de policía y buen gobierno´ (...) si se censura en las redes sociales ¿qué va a quedar? Los medios de comunicación convencionales históricamente se han sometido al poder, con honrosas excepciones".

"La libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo. Si ahí empieza a haber censura es motivo de preocupación", expresó,