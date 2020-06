Alertan posible rebote de Covid-19 por influenza en invierno

En el informe del Pulso de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recalcó que en este invierno nos enfrentaremos al escenario en donde se combinarán casos de influenza con los de COVID-19, por lo que no se desmantelará la infraestructura hospitalaria en el país.

"Existe la posibilidad, no es algo que esté completamente cierto, que cuando llegue el otoño y el invierno y empezando desde octubre, junto con la influencia podría sumarse COVID durante la temporada de influenza, la temporada de influenza va de octubre hasta marzo y existe la sospecha de que COVID puede repuntar".

En lo referente a las proyecciones en Ciudad de México y la Zona Metropolitana el funcionario federal señaló que la pandemia por coronavirus podría extenderse hasta octubre, mientras que en Guadalajara y Monterrey podría extenderse hasta septiembre u octubre.

"Esta epidemia de COVID-19 va a seguir por algún tiempo en México; desde el inicio estimamos que dadas las características de la intensidad de contagio podríamos tener una epidemia larga, esta epidemia larga habíamos estimado que podría llegar hasta agosto, posteriormente con las modelaciones matemáticas se estimó que pueda llegar a hasta octubre".

López-Gatell afirmó que de acuerdo a algunas conjeturas científicas la pandemia por COVID-19 podría durar dos o tres años, al menos hasta que haya vacuna para su combate.

Señaló que las muertes que se han registrado no ha sido porque no hayan sido atendidas, sino porque no han llegado a tiempo a los hospitales, por que hizo un llamado a la población para que al mínimo síntoma, más si se está dentro de algún grupo vulnerable, acuda de manera inmediata para recibir la atención médica pertinente.

Sostuvo que la vida económica del país no puede detenerse por lo que hay que mantener las medidas sanitarias establecidas de sana de distancia y el lavado constante de manos para recuperar la vida pública de forma ordenada para evitar rebrotes.