Al igual que la UNAM, el CIDE se ha 'derechizado': AMLO

Desde Oaxaca, el mandatario federal aseguró que un grupo de académicos conservadores pertenecientes a este centro de estudios no estuvieron a la altura de las circunstancias y guardaron silencio "frente al saqueo más grande que se cometió en la historia de México" en los sexenios pasados.

"Sí (se ha derechizado). Aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso, pero además es evidente, del dominio público, no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se cometió en la historia de México, entonces es la intelectualidad, grupo de académicos muy conservadores, acomodaticios, sin correr riesgos de ningún tipo para poder ir ascendiendo en la escala social, guardando silencio, cómplice".

Ante las protestas de los estudiantes y profesores a realizarse este lunes, se le cuestionó si no sería conveniente abrir otro proceso para la renovación de la dirección, debido a que solamente hay inscritos dos candidatos: Vidal Llerenas Morales y José Antonio Romero Tellaeche, a lo que el mandatario federal indicó que habría que ver quiénes están detrás, pues es importante acabar con los cacicazgos en la academia.

"Pues hay que ver quiénes están ahí, porque a lo mejor es de los grupos de Krauze y de Aguilar Camín, que acaparaban todo, estaban metidos en todos lados y esos son los que están inconformes.

Porque nosotros lo que queremos es que se cuiden todos los procesos y que se acaben los cacicazgos también en la academia, en los grupos intelectuales, porque también había mucha corrupción en todos estos grupos que están muy enojados por eso, porque vivían al amparo del poder público".

En este contexto, reiteró su confianza y respaldo a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la calificó como "una mujer honesta, íntegra".

"La directora del Conacyt es una mujer honesta, íntegra, no es como Krauze, ni como Aguilar Camín, ni -con todo respeto- como la mayoría de los escritores del Reforma, no, María Elena es una mujer honesta, íntegra, no es neoliberal, no es corrupta, como la mayoría de estos intelectuales o académicos".

López Obrador recordó que el CIDE fue creado para formar economistas técnicos que ayudaran a la función pública, pero fue perdiendo su esencia con el tiempo, y ahora están a favor de la política neoliberal, por lo que dijo esperar que con la renovación de su director se "sacudan" y se dé un cambio.