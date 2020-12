'Ahí vamos avanzando', AMLO sobre cierre de más de 1 millón de empresas

Tras ser cuestionado sobre la información que publica el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que indica el cierre de más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas debido a la crisis económica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no preocuparle esos datos, ya que en la parte económica vamos saliendo, desde luego ha sido bastante la afectación".

Además, dijo que él tiene otra información ya que su administración ha trabajado en desarrollar acciones para evitar la caída del consumo entre la población, creación de nuevos empleos, entre otras.

"No tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos, lo dije hace dos días y lo repito ahora, vale menos la gasolina hoy que el 1º de diciembre del 2018, cuando entré. Entonces ahí vamos avanzando", aseguró.

De acuerdo al estudio del Inegi, de los 4.9 millones de establecimientos censados antes de la pandemia, solo sobrevivieron 3.9 millones, resultados que fueron presentados en la segunda Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE).

López Obrador afirmó que más allá de la crisis económica, la pandemia por coronavirus ha sido el principal problema al que se ha enfrentado en estos dos años de gobierno.

"Lo más difícil y triste, porque no depende solo de nuestras acciones, es lo de la pandemia, eso sí es muy triste y complicado, aunque ya se está avanzando en tener la vacuna. Si me preguntan cuál es el problema principal que he enfrentado es la pandemia, con mucho dolor, hemos perdido vidas humanas: amigos, familiares, esto es muy doloroso; estamos trabajando para eso que antes de que finalice el año tengamos la vacuna, ese es mi deseo", expresó durante el diálogo con los medios de comunicación.