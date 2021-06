Agradece AMLO a López-Gatell por su trabajo en pandemia

El Mandatario señaló que el epidemiólogo estivo bajo el escrutinio y la incomprensión de los adversarios a su gobierno, pero "resistió provocaciones de todo tipo y salió adelante".

PUBLICIDAD

El viernes pasado fue la última rueda de prensa para dar datos e información sobre la evolución de la pandemia en México después de más de 400 días, bajo el argumento de que la enfermedad "se encuentra en estabilidad".

Noticia Relacionada Vacunación genera falsa confianza en xalapeños; ya no usan el cubrebocas

El Pulso de la Salud fue el marco para que el titular del Ejecutivo, una vez más, manifestará su apoyo y reconocimiento a la labor del subsecretario de Salud.

"Lo considero un profesional de primer orden, un hombre con conocimiento de su profesión, un destacado médico especialista, un hombre honesto, responsable, un ejemplo de servidor público", resaltó.

PUBLICIDAD

López Obrador subrayó el desempeño de Hugo López Gatell a lo largo de estos meses para conducir esta emergencia sanitaria, "salir adelante, salvar vidas".

"Me pueden decir los adversarios que fallecieron muchos. Sí, sí, y nos duele y nos sentimos por eso tristes, y siempre vamos a estar recordando a los que perdieron la vida por el COVID y desde luego abrazando a sus familiares, pero hicimos todo, hemos hecho todo", expresó.

PUBLICIDAD

El titular del Ejecutivo dijo que si bien ya no se informará de manera diaria sobre cómo se va comportando la pandemia de Covid-19 en México, eso no quiere decir que deje de ser un tema prioritario para el Gobierno Federal.

"Ya no se va a informar en las tardes, porque ya se está bajando la pandemia afortunadamente. No quiere decir que no estemos atendiendo, anoche nos reunimos, todos los lunes, los jueves, nos reunimos todos para ver lo de la pandemia, tratar el tema, las estrategias a seguir", señaló.

PUBLICIDAD

Finalmente, dijo que en las reuniones del Gabinete de Seguridad participan las autoridades sanitarias, sobre todo, los que encabezan el Plan Nacional de Vacunación, por lo que el reporte de El Pulso de la Salud se seguirá ofreciendo todos los martes vamos y en caso de alguna situación extraordinaria, se procederá a informar durante La Mañanera.

PUBLICIDAD