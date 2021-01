Agradece AMLO a Cuba envío de médicos a México

Con todo y la convocatoria que el Gobierno Federal ha lanzado para la contratación de personal médico, no hay suficientes especialistas para atender pacientes con Covid-19, dio a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional, agradeció el apoyo de Cuba al enviar una brigada de 500 médicos y enfermeras, quienes prestan sus servicios en hospitales de la Ciudad de México que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.

El Mandatario reconoció que, ante este déficit de médicos especialistas, el recién inaugurado Hospital de Tláhuac del ISSSTE en la Ciudad de México solo ha podido proporcionar la atención a 120 pacientes, de las 300 camas que hay disponibles.

Bajo este contexto, el Mandatario dijo que el Gobierno Federal otorgará becas para que médicos mexicanos se formen y se especialicen en el extranjero. Calculó que estos apoyos pueden ofrecerse a más de 30 mil becarios en especialidades.

"Porque esto no puede volver a pasar, a suceder, fue una gran irresponsabilidad, les diría yo que fue inmoral lo que hicieron. Ojalá y lo analicen, lo que produjo la privatización de la educación y no darle recursos suficientes a la educación pública, y rechazar con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión los que querían ingresar a Medicina o los que querían ingresar a una especialidad, ahora estamos padeciendo eso".

Respecto a la evolución de la pandemia por SARS-Cov-2 en la Ciudad de México y zona conurbada, comentó que se reunirá el gabinete de Salud para hacer un balance y determinar acciones.

Rechazó ser él quien determine si continúa el semáforo epidemiológico en rojo en la ciudad capital y el Estado de México.

"No, no, eso es un asunto profesional, técnico, no es un decreto, una instrucción, no", puntualizó.

López Obrador dijo que no se tomarán medidas drásticas como toque de queda, no se actuará afectando las libertades de la gente, sino seguirán con la estrategia delconvencimiento.

A pesar de las imágenes en días previos a la llegada de los Reyes Magos, el Mandatario aseguró "que la gente se porta bien. Ahora que se decidió lo del semáforo rojo en la ciudad, pues bajó mucho la movilidad, muchísimo, y todo esto ayuda, y sobre todo la gente se cuida, nos cuidamos todos".