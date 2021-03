Advierte Presidente por tercer rebrote de Covid

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este lunes de la posibilidad de una tercera oleada de casos de COVID-19, por lo que urgió a que se acelere la vacunación a la población.

López Obrador no descartó la tercera ola de contagios, pero a pregunta expresa sobre si esto se debería al próximo periodo de vacacional, el mandatario rechazó lo anterior y explicó que hay informes de que han surgido nuevos brotes en Europa.

"No hay que descartarlo (la tercera oleada de contagios).

Por las vacaciones de Semana Santa puede ser- se le cuestionó, a lo que el presidente respondió:

"No es eso, sino por algún informe que ha surgido de rebrotes en Europa. Acuérdense que es mundial, bueno, por eso es pandemia, no es que lo que está pasando en Italia no tenga que ver con nosotros; entonces, tenemos que estar pendientes.

Lo más rápido posible

El plan que tenemos es vacunar lo más pronto posible y nos está resultando hasta ahora, porque nos están llegando vacunas, antier un millón de Sputnik, mañana llegan más, alrededor de 600, 800 mil más de Pfizer", subrayó.

El presidente de México explicó que "va para abajo" el número de contagios de COVID-19 de la segunda ola, sin embargo, dijo que se debe de acelerar la vacunación por si la tercera ola llega.

El mandatario mexicano aseguró que su gobierno "está por lograr dos envíos muy importantes" de la vacuna contra el COVID-19, con dichos lotes, señaló, se podrá garantizar la primera dosis a todos los adultos mayores del país, a más tardar a finales de abril.

Estados en verde

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se planea la vacunación contra Covid-19 para los maestros de los estados que se encuentren en semáforo verde o amarillo con el propósito de iniciar las clases presenciales antes de que termine el ciclo escolar.