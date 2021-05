"Ya no vamos, en el futuro, a vender petróleo crudo ni a comprar gasolinas", indicó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al explicar la adquisición de la refinería de Deer Park , ubicada en Houston, Texas, cuyo principal beneficio será evitar que no haya aumentos en el precio de la gasolina y el diésel.

El titular del Ejecutivo dijo que además de buscar la autosuficiencia la compra de esta refinería va a significar que no aumenten los precios de los combustibles; con la finalidad de ayudar a que no se afecte la economía familiar, "porque el aumento de la gasolina afecta a la economía en general, o sea, de manera directa al momento del desembolso que hay que pagar más por la compra de la gasolina, pero también significa inflación, aumentan los costos de la gasolina y hay inflación".

Comentó que México es el país que más gasolinas y otros petrolíferos compra al extranjero, por lo que ahora habrá "un cambio de paradigma, o un nuevo plan de negocios", ya que Pemex va a tener la capacidad para producir combustibles y así romper con la dependencia.

"Vamos a producir en México, Pemex va a tener la capacidad para producir los combustibles que se requieren en el país, con el propósito de que tengamos autosuficiencia, que no haya dependencia en estos combustibles y que también podamos garantizar que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros derivados del petróleo, porque ese es el compromiso que tenemos", explicó.

Recalcó que, a pesar de haber descubierto nuevos yacimientos petroleros, no se explotará más de lo que se requiere para cubrir la demanda del mercado interno, ya que el petróleo es la herencia que se le dejará a las nuevas generaciones.

"Entonces, tenemos para extraer más de tres millones de barriles diarios, pero hemos decidido no producir más de dos millones de barriles diarios, esto va a significar que vamos a dejar más reservas probadas que las que encontramos, porque se ha invertido en exploración, que no se hacía".

Respecto a las refinerías, el Mandatario dijo que el Gobierno Federal ha invertido alrededor de 18 mil millones de pesos en la rehabilitación de las seis que se encuentra en territorio nacional, y dos mil 5000 millones de dólares para reiniciar la obra de planta coquizadora en Tula, Hidalgo, para poder producir alrededor de 70 mil barriles.

López Obrador detalló que, además de este plan, junto con la construcción de la refinería de Dos Bocas, había un déficit de 200 mil barriles, por lo que se tenían dos opciones: reiniciar un tren de refinación en Cangrejera para procesar 100 mil barriles o adquirir Deer Park, y se decidió por la segunda.

El Presidente explicó que en la tercera etapa de este plan para producir combustibles será la distribución y su venta, en donde Pemex tendrá el mando para evitar el "huachicoleo" y el control de los precios, es decir, "que no estemos dando subsidio y que ese subsidio que se da para que no aumente la gasolina no se le transfiera al consumidor, sino se quede en el intermediario".

Para el político tabasqueño "el petróleo es el mejor negocio del mundo", si hay pérdidas es por actos de corrupción, por lo que en la compra de Deer Park no hay pérdidas; al contrario, la planta representa ganancias, salvo el año pasado que por la pandemia por Covid-19 no tuvo grandes utilidades, y las que se obtuvieron fueron reinvertidas.

De ahí la importancia, subrayó, de la nueva Ley de Hidrocarburos, para que la paraestatal tenga mayor participación en el mercado, pero está siendo detenida por aquellos grupos neoliberales que buscan destruir a Pemex.

"Es seguro que va a llegar todo esto a la Suprema Corte de Justicia y es la última instancia para que se declare o no la inconstitucionalidad de la ley, y yo espero que en la Corte se resuelva. Con los jueces está más complicado, aun cuando ya hay jueces que están rechazando todas estas solicitudes de amparo, todos estos recursos, por improcedentes".

Sin duda, la compra de esta nueva refinería significó una "muy buena noticia" para el jefe del Ejecutivo Federal, porque para el 2023 México producirá sus propias gasolinas y combustibles. Y porque los recursos que se canalizaron para esta transacción se recuperarán dos a tres años.

"La verdad, la verdad, estoy lo que le sigue de contento, estoy muy contento, porque es todo un desafío y aquí nos va a tocar a todos constatar, porque estoy optimista, de que en el 2023 vamos a estar produciendo en México las gasolinas, el diésel y vamos a ser autosuficientes, y vamos a estar constatando de que no van a aumentar los precios de los combustibles. Es una muy buena noticia".

En esta conferencia presidencial dedicada la compra de Deer Park, Octavio Romero Oropeza, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), reportó que con la adquisición de Deer Park de Shell, las 6 refinerías nacionales y la de Dos Bocas, México podrá ser autosuficiente en la producción de combustibles, ya que la Reforma Energética del 2014 obligo a nuestro país a ser dependiente de las importaciones de combustible.

"Es necesario como país prepararnos en la lógica de la autosuficiencia energética. Una de las consecuencias de la reforma energética en 2014 fue el crecimiento de la dependencia del país con las importaciones de gasolina y diésel para abastecer el mercado interno", subrayó.

Explicó que con la compra total de Deer Park se podrán producir 362 mil de barriles diarios de gasolina, diésel y turbosina para satisfacer la demanda de combustible en el país, pero se buscará incrementar su producción por lo que se canalizarán 596 millones de dólares en inversión.

El director de la paraestatal indicó que la adquisición de Deer Park representará "un costo de 596 millones de dólares, se pagarán 106 millones de dólares en efectivo" y 490 millones correspondientes a la deuda de Shell en la sociedad".

A pregunta expresa, Octavio Romero detalló que Deer Park tiene una deuda de 980 millones de dólares, en ese sentido López Obrador aseveró que el Gobierno Federal cuenta con una reserva de recursos para su pago de 47 mil millones de pesos.

"Teníamos 47 mil millones de pesos de reserva, 30 mil que están en Banobras y 17 mil que se conservaron para lo que era el Fonden, para riesgos, para tener recursos en el caso de que se requiriera; de eso, ya se han comprometido alrededor de 10 mil millones por el apoyo que se está dando a Tabasco, a Chiapas, a Veracruz, por las inundaciones, pero los 30 mil de Banobras están ahí", agregó el Mandatario.

Romero Oropeza señaló que Shell nunca puso a la venta la refinería, pero desde siete meses se sostuvo una negociación para concretar la compra.

En este sentido, se dijo que no se dio a conocer de manera pública para evitar se cayera la operación por parte de grupos opositores al gobierno lópezobradorista.