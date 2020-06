Adecuada la forma de aplicar pruebas de COVID-19 en México

A pregunta expresa de si México seguirá las recomendaciones de los organismos internacionales de salud, que sugieren que los países que vuelvan de manera acelerada a sus actividades deben tomar medidas preventivas para evitar un rebrote como la aplicación de pruebas de detección de coronavirus, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que la forma en que se están realizando es la más correcta y su gobierno no se opondrá a que haya otro tipo de pruebas.

"Vamos a seguir actuando de la misma forma sin prohibir de quien quiera hacer las pruebas rápidas pueda hacerlo. Nosotros de acuerdo a los especialistas pensamos que la manera en que se hacen las pruebas en México es lo más correcto pero no nos oponemos a que se hagan ahora que se están retomando las actividades. Está demostrado que hay un porcentaje de falta de eficacia de las pruebas, que no siempre resultan ciertas pero no está de más".

Puso como ejemplo lo que está haciendo la industria automotriz, donde se están llevando a cabo pruebas en las oficinas matrices, siguiendo los protocolos de sus países de origen.

Dijo que se han dado casos en donde el porcentaje de efectividad de las pruebas ha sido muy bajo y han arrojados resultados erróneos, pero, enfatizó en no oponerse a que las personas se sometan a este tipo de pruebas rápidas, aunque el gobierno federal ya tiene una línea definida con respecto a esto basado en las recomendaciones de los expertos.