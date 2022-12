Adán Augusto explicará este miércoles la reforma electoral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el día de mañana 7 de diciembre estará el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández acudirá a la mañanera para explicar en torno a la reforma Electoral.

De cómo el bloque conservador no quiere que se le reduzca el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), como también se disminuya el número de legisladores de 500 a 300.

Aparte de que no quieren que los Consejeros elija el pueblo, quieren que los sigan eligiendo, los partidos, aseveró el mandatario.

"Es realmente una tomadura de pelo colectiva, porque va a pasar el tiempo y se van a ir dando cuenta los que pusieron su cartel, el INE no se toca".

Así mismo manifestó, aunque parezca lamentable, increíble que hay gente que sí está de acuerdo que se lea pague de 200 a 300 mil pesos a los consejeros, "pero hay otros que no saben que esto es lo que se quiere evitar".

"No podemos violar la Constitución, no debemos, porque como no hubo reforma constitucional no va a haber, son muy pocos los márgenes, pero se requiere esto ahora no se pudo, pero no quiere decir que hay que arrear bandera, ya vendrán otros tiempos cuando se tenga mayoría".