Acertada la estrategia para enfrentar covid en México, asegura presidente

"En todos los casos el presidente tiene responsabilidad, puede ser que no sea culpable, pero soy responsable, y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas", indicó.

Subrayó que tiene la mente tranquila, "a mí siempre me ha ayudado eso. En términos eclesiásticos, no laicos, me confieso yo mismo todos los días o cada dos días o cada tres días o cada semana y si veo que cometí un error, busco enmendarlo y hasta ofrecer disculpas y actuar con humildad y, si no, no me siento bien con mi conciencia. Por eso hablo de que nuestro tribunal, el más importante, es la conciencia".

Además, dijo que exime de cualquier responsabilidad al subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, esto luego de la decisión de un juez federal para que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación por omisión y homicidio, denuncia impulsada por familiares de las víctimas.

"Si, a todos los que participaron en la dirección, al contrario, es para darles un reconocimiento público, mundial. Lo que se hizo para conseguir las vacunas, entre otras cosas".

Destacó el trabajo en conjunto entre las diversas instituciones de salud pública, permitió que ningún paciente se quedara sin atención médica, incluso, en zonas como la Ciudad de México, donde se vivieron momento "muy difíciles" y se registró una saturación del 95 por ciento en los hospitales públicos.

Reiteró la "capacidad intelectual y expositiva" de López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud y zar contra el coronavirus en México.

"La agarraron contra Hugo porque pues él es el que nos ayudó. Imagínense si no tenemos a un experto, pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo; nos acaban. Porque puede haber hasta mejores, los hay en el gobierno, científicos, especialistas, pero ¿cómo explican?, y en una pandemia, que tiene que ver con todos, lo fundamental es la comunicación.

Entonces, la molestia de nuestros adversarios es que querían agarrar un pollito y les salió gallo, para explicarlo pues, así, de manera coloquial", comentó.

Insistió que en México se han registrado menos fallecimientos, en comparación con países como Estados Unidos y Brasil.

"De 30 países estamos en el lugar 24 en fallecimientos. Nuestros hermanos que han sufrido más: Perú, seis mil 321 personas por millón de habitantes. De América Latina: Brasil, dos mil 973 por millón; Estados Unidos, dos mil 702; Argentina, dos mil 698; Colombia, dos mil 667; Paraguay, dos mil 458; Trinidad y Tobago, dos mil 440; México, dos mil 435".

López Obrador lamentó que por la "fobia política" los adversarios apuesten a que le vaya mal al gobierno que encabeza, en temas tan sensibles como la pandemia por coronavirus.

"Estaban esperando como zopilotes que se saliera de control la pandemia. Imagínense el escándalo, el escarnio. Por eso sostengo que no tienen autoridad moral, no tienen escrúpulos morales de ninguna índole, lo único que les importa es el dinero, los obnubila; y su mentalidad, su pensamiento conservador también los ciega por completo".

En este contexto, el titular del Ejecutivo dijo que su gobierno es respaldado por una entre cada 10 personas de clase media y alta, mientras que los pobres lo respaldan nueve de cada 10; es decir a mayor escolaridad menos afinidad con su proyecto de gobierno.

"Entonces nosotros podemos tener hasta el 90 por ciento de aceptación con los pobres, en 65 por ciento total de la población hasta el 90 de aceptación, pero de ahí para arriba... Clase media baja, podemos estar todavía ganando; clase media media ya no, ya cuando mucho es empate; clase media alta y clase alta estamos al revés que con los pobres; con los pobres de cada 10 podemos tener el apoyo de nueve; con la clase media-media, media alta y alta puede ser que de cada 10 tengamos apoyo de uno".

De ahí que, dijo, es necesario crear una nueva clase media en el país que no sea aspiracionista ni individualista, sino que sea humanista y fraterna.

"Porque es que la gente más necesitada pueda salir de la pobreza, pero no para volverse aspiracionista o ladinos, porque ustedes creen que el cacicazgo solamente se da en el mestizaje, no, desgraciadamente también en comunidades indígenas porque son dos cosas, es racismo y clasismo", expresó.

