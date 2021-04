Abren expediente a funcionarios que presionaron a padre de niño muerto en Xcaret

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) informó que inició un expediente de queja contra funcionarios adscritos al municipio de Solidaridad tras los señalamientos del doctor Miguel Ángel Luna Calvo sobre su actuación luego del fallecimiento de su hijo Leonardo -de 13 años- tras un accidente en el parque Xenses de Grupo Xcaret, el pasado 27 de marzo.

La Fiscalía señaló que los funcionarios son investigados por "posibles irregularidades en la actuación durante el inicio y la integración de una carpeta de investigación por la posible comisión del delito de homicidio culposo, por hechos ocurridos en agravio de un menor de edad que probablemente perdió la vida en un parque temático ubicado en este municipio".

Luna Caldo denunció presiones del personal de la Fiscalía para que firmara un perdón al parque Xenses, propiedad de Grupo Xcaret. Durante una entrevista con Aristegui en Vivo el pasado viernes, relató: "Cuando me percaté que el Servicio Médico Forense se llevó a mi hijo fui a la Fiscalía y cuando llegué me dijeron: ´viene a firmar el perdón, ¿verdad?´ Sí, pero yo quiero hacer una relatoría de hechos, es mi derecho decir lo que pasó", comentó.

"Estuve seis horas rogándoles, me hinqué, porque no me querían entregar a mi hijo y no querían que hiciera la relatoría de los hechos. Yo me hinqué y lloré con la abogada". Finalmente le dejaron hacer la relatoría y llevarse a su hijo, aunque Luna reconoce que sufrió mucha "intimidación" por parte de la Fiscalía.

El niño Leonardo murió el pasado domingo 28 de marzo tras haber sufrido un accidente el día previo en una atracción acuática del parque Xenses, de Xcaret. Un mecanismo de filtrado de agua succionó la pierna del niño, lo que lo mantuvo debajo del agua. El menor fue trasladado al hospital Amerimed, de Playa del Carmen, donde murió.

Con información de Aristegui Noticias