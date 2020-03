A pesar del Covid-19, ¿se recomienda practicar deporte al aire libre?

Aunque una de las medidas recomendadas por las autoridades de salud es permanecer en casa para evitar la propagación del coronavirus, la subsecretaría italiana de Salud, Sandra Zampa, ha dicho que realizar deporte al aire libre, sí es posible.

Las disposiciones ante la pandemia de coronavirus han sido muy similares en los países infectados, un buen lavado de manos, estornudar de la manera correcta, las cuarentenas; no obstante, la cuestión del ejercicio fuera de casa se ha tomado diferente en algunos países.

Mientras que en España el decreto fue que nadie debía salir a practicar deporte, en Italia se ha recomendado correr en solitario o guardar un metro de distancia.

Zampa, declaró que el gobierno italiano permitía "las actividades deportivas y físicas realizadas en espacios abiertos con la distancia interpersonal de un metro. En cualquier caso, se deben evitar las reuniones".

Es sabido que el ejercicio ayuda en distintos ámbitos pues al practicarlo se liberan toxinas. Por su parte, la epidemióloga del Center for Public Health Initiatives at the University of Pennsylvania, señaló que el salir a caminar ayudará a aclarar tu mente y con ello a mantenerte sano.