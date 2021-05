A pesar del confinamiento, México sumó 13 mil desaparecidos: Secretaría de Seguridad

Así, seis mil 151 personas se mantienen en calidad de desaparecidas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregados al Senado de la República.

Durante casi un año, la Secretaría reportó la realización de 689 jornadas de búsqueda de personas, mediante las cuales se localizaron 417 fosas clandestinas y 939 cuerpos. La Guardia Nacional ha apoyado dichas acciones.

Desaparecieron 13,703 personas en pandemia

Entre abril de 2020 y febrero pasado fueron localizadas 7 mil 552, por lo que siguen ausentes 6 mil 151.

A pesar del quédate en casa obligado por la pandemia de covid-19, en el país se reportó la desaparición o no localización de 13 mil 703 personas entre abril de 2020 y febrero de 2021; sólo pudieron localizarse a siete mil 552, pero 638 estaban muertas, por lo que se mantienen en calidad de desaparecidas seis mil 151 personas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el segundo Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad que entregó al Senado, reporta que durante ese año de la pandemia se realizaron 689 jornadas de búsqueda de personas; se localizaron 417 fosas clandestinas y 939 cuerpos. La secretaría dice que en materia de subsidios federales, en dos años se han entregado 665 millones de pesos para fortalecer las acciones realizadas por las comisiones locales de búsqueda.

Añade que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 están asignados 581 millones de pesos, lo que implicará que en tres años se habrán destinado tres mil 246 millones de pesos para la labor de búsqueda de personas; "con estos recursos, además de fortalecer con equipamiento a las comisiones, se ha fortalecido el área forense en diversos estados".

La secretaría informa también que, "en apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda, se efectuaron 29 operativos (de la Guardia Nacional), en los cuales se realizaron 123 acciones de búsquedas en campo y 185 vuelos de drones en Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo león, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz".

Añade que como resultado hay "ocho personas identificadas (siete hombres y una mujer) y 10 tomas de muestra genética (cinco mujeres, dos hombres, dos menores de edad hombres y una menor)".

Alertas Amber

De igual forma, "se diseminaron 103 alertas AMBER a nivel nacional, con lo que se contribuyó a localizar a 48 niños y adolescentes reportados como desaparecidos".

Dice que entre mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes desaparecidos, no localizados y localizados, entre el 1 de abril de 2020 y el 28 de febrero de 2021, se reportaron 13 mil 703 personas; de las cuales, seis mil 151, que representan 44.89%, están en calidad de desaparecidas no localizadas.

De ellas, las desaparecidas no localizadas, con cuatro mil 330, que representan 70.40% de desaparecidos y no localizados; en tanto, las no localizadas, con mil 821, que son 29.60% de desaparecidas y no localizadas".

Respecto de las siete mil 552 personas que fueron localizadas y que representaron 55.11% del universo reportado; se tiene que 638 fueron localizadas sin vida, mientras que seis mil 914 personas, que representan 91.51%, fueron encontradas vivas.

Marchan en los estados

Colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas marcharon en, al menos, ocho entidades, como Puebla, Ciudad de México, Morelos, Baja California, Veracruz, Zacatecas, Jalisco y Coahuila, entre otros, como parte de la Jornada Nacional por la Dignidad y la Justicia, en el Día de las Madres.

En Veracruz, colectivos de madres de desaparecidos reclamaron el derecho de acudir a revisar los restos que hay en los panteones y en donde acusan que hay restos que fueron sepultados en fosas comunes sin ser registrados ni catalogados. En la CDMX, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México marchó del Ángel de la Independencia a la explanada del Monumento a la Revolución.

Titular de Segob se reúne con madres de víctimas

La titular de la Segob, Olga Sánchez, recibió ayer a madres que buscan a sus hijos desaparecidos, a quienes les reiteró la disposición del gobierno federal para dar con el paradero de sus familiares.

Acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la titular de la CNB, Karla Quintana, la funcionaria destacó que se trabaja de manera coordinada para localizarlos.

"Hacer justicia es el compromiso principal del Estado, ya que este flagelo es un caso que afecta a todos", dijo.

Por la mañana, Sánchez y Encinas dialogaron con el grupo de mujeres, quienes se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional, previo a la X Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia.