A México y EU no les conviene tener fronteras abiertas

A México y Estados Unidos no les conviene mantener completamente abierta su frontera, por las amenazas que representan el coronavirus, el narcotráfico y el tráfico de personas, expuso el embajador de Washington en el país, Christopher Landau.





De visita a la Cámara de Diputados, el diplomático pidió a los mexicanos abandonar el discurso de responsabilizar a su país por el tráfico de drogas y el elevado consumo de sicotrópicos, "si no, nos hundimos los dos".





Al acudir en la Cámara de Diputados para atestiguar la integración del grupo legislativo de amistad entre ambos países, el representante estadunidense se refirió a tres temas que interesan a la legación estadunidense en México. Enfatizó su interés en la línea fronteriza:





"Para ambos países no nos conviene tener fronteras completamente abiertas, ahora lo vemos con el virus y ojalá eso podamos encontrar y colaborar de forma muy estrecha en lo del virus también, porque a las cuestiones de salud no les importa el partido político, las fronteras, tenemos que estar en eso de forma conjunta.





"Así que les pido a ustedes, yo sé que el tema de la migración es un tema muy emotivo, pero les pido que lo puedan ver con una nueva perspectiva, sobre todo que se haya cambiado y que no es el mismo fenómeno de hace 20-30 años, donde era solamente una cuestión de mexicanos, ahora es el mundo entero, en la frontera se ve a gente de Rusia, se ve a gente de Bangladesh, de Camerún, de Cuba, de Venezuela, esto es algo muy nuevo y realmente tiene que haber una conciencia aquí en México de que debe haber una nueva actitud hacia el control de las fronteras de una nación soberana como lo es México y como lo es Estados Unidos."





El embajador consideró que el crimen organizado es una "fuerte" amenaza para los dos países, recordó que la víspera, en Twitter, un anuncio que en Estados Unidos "lanzamos una operación contra operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación, Allá se arrestaron, no sé, 700 personas.





Allá, es algo muy importante, y me entristeció que yo recibí bastantes comentarios diciendo, ´pero ustedes son los que consumen las drogas y ustedes nos mandan las armas´".





"Yo reconozco que nosotros somos parte del problema, es verdad, pero me parece muy negativo que una reacción mexicana sea: bueno, ese es problema de ustedes y que siguen tratando de mover al futuro culpándonos a nosotros, yo no estoy aquí para echar la culpa a México y realmente, me cae muy mal cuando la gente reacciona solamente y dice, bueno, es de ustedes la culpa, esa actitud de estarnos preocupándonos más de quién tiene la culpa, qué país, eso no nos va a llevar a ningún lado. No podemos estar, como naciones, viendo a nuestros países destruidos por el crimen organizado, mientras que nos estemos echando la culpa el uno al otro."





El embajador reiteró su malestar por la reacción mexicana, pues "yo vengo con esa actitud de cooperación y eso me parece algo que realmente me entristeció, yo dije: a veces, uno tiene que tener la piel bastante dura para estar en redes sociales, pero es importante escuchar lo que dice la gente, es un punto de vista legítimo, y me parece, es parte de mi desafío como embajador de los Estados Unidos, decirle al pueblo de México, que ustedes aquí, en esta Cámara, representan muy dignamente, que ojalá no nos quedamos en eso de estar diciendo de que en Estados Unidos se dice –"ah, ustedes nos mandan las drogas, es la culpa de México"- y que en México digan –"bueno, ustedes tienen la demanda para las drogas, es la culpa de ustedes"-, realmente hay que salir de ese paradigma y buscar soluciones, o si no, nos hundimos los dos."





Por tanto, recordó que en materia migratoria se abre una nueva etapa con flujos migratorios masivos de migrantes de terceros países que quieren pasar por México llegar a Estados Unidos de manera irregular, y eso es un desafío muy grande para México y para Estados Unidos también.





"Y yo espero que podamos cooperar francamente. La gente que trata de incentivar esta migración me parece muy cruel, porque es muy peligroso este viaje, hay grupos de contrabando de personas, de trata de personas, es algo muy serio las condiciones de la gente. Veo a esta gente como víctimas, realmente. Están buscando una vida mejor, como lo ha hecho mucha gente a través de los años, incluidos mis padres, yo soy hijo de inmigrantes a Estados Unidos, pero es una migración legal y ordenada."





También les pido a los diputados que mantengan una mente abierta sobre diferentes posibilidades de manejar la relación, porque en varios temas creo que necesitamos mostrar a ambos pueblos que hemos hecho progreso y que no hemos estado simplemente repitiendo las frases de las últimas décadas, dijo.

CON INFORMACIÓN TOMADA DE LA JORNADA: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/12/a-mexico-y-eu-no-les-conviene-una-frontera-totalmente-abierta-landau-9671.html