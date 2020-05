84 mil mdp se ha ahorrado GOF por combate al huachicoleo: Durazo

Como cada mes Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al presentar el Informe sobre la Seguridad pública en el país señaló la disminución que se ha dado en el robo de barriles de petróleo, lo que ha representado un ahorro para el Gobierno Federal de aproximadamente 84 mil millones de pesos, en el periodo del 21 de diciembre de 2018 al 12 de mayo de 2020.

"En el 2018 se robaban 80 mil barriles, ahora se puede informar de 5 mil barriles, incluso, ha habido día en donde solo son 2 mil; eso ha representado un ahorro al patrimonio del Estado (...) Imagínense la estructura criminal para administrarlos", puntualizó.

Indicó que el robo de combustibles representa una de las principales fuentes de financiamiento de la delincuencia organizado porque "valga la expresión, no tiene costos de producción, simple y sencillamente se extrae de los ductos y se lleva a vender, no hay depósitos, no hay almacenamiento, no hay absolutamente nada. Entonces, esta es una cifra muy, muy importante".