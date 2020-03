A unas horas de que inicie la edición 21 del Vive Latino, dos bandas más cancelaron su participación por causa del coronavirus.

De acuerdo con 24 Horas, los organizadores detallaron que esto ha sido a causa de problemas en el traslado en sus países.

"Algunas bandas del VL20 no podrán presentarse en el festival por problemas de traslados y afectaciones en sus países".

Dentro de la lista de cancelaciones de asistencia en el festival están: All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

