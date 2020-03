Denuncian 8 casos de acoso en Senado

Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, denunció que al menos hay 8 casos de acoso sexual en agravio de trabajadoras del Senado.

"Son siete casos, son ocho casos. Pero, si seguimos así, vamos a incrementar. (...) Y vamos a acompañar estos casos que han denunciado. No nos vamos a tentar la mano. (...) También hay que sancionar a quienes acosan a nuestras empleadas o trabajadoras o a quien sea su compañera de trabajo".

La senadora de Morena dijo que "lamentablemente me han informado en la Unidad de Género que se han incrementado los casos de acoso sexual en nuestra institución. No lo permitamos".

Tras las manifestaciones de mujeres del 8 y 9 de marzo en todo el país, el Senado de la República reconoció la necesidad de voltear a ver las asimetrías sustentadas en el género de las personas, y el divorcio que existe entre las leyes y la realidad; por lo que a través de su presidenta, Mónica Fernández, se comprometió a trabajar por un México libre de violencia y discriminación en contra de las mujeres.

"Esta primavera morada da cuenta que las mujeres nos enfrentamos cotidianamente a un mundo hostil, desigual e injusto. Por ello, el Senado de la República saluda con respeto a las mujeres que con dignidad y valentía han alzado la voz exigiendo que México cambie".

Y refirió que el 8 de marzo, las mujeres organizadas marcharon para exigir un alto a los feminicidios, al acoso y a la violencia sexual y a las brechas de género. En tanto que "Un día sin nosotras" demostró que México "no sería ni la mitad de lo que es sin nosotras, que México no funciona, no brilla, no es sin sus mujeres".

La senadora de Morena, Guadalupe Covarrubias, dijo que el movimiento de días pasados, sienta un precedente en la historia del país, que permitirá redefinir a la nación en la construcción de una sociedad en donde se erradique la violencia hacia las mujeres y se garanticen sus derechos fundamentales.

"Estuvimos por dos días en todos lados, en la boca de todos, en el pensamiento de todos, de todas, por primera vez gritamos todas juntas, sí con rabia, sí con amor, sí con la exigencia de justicia, con la exigencia de empatía y de respeto. Al otro día callamos, nos ocultamos para ser vistas (...) Ya no nos detendremos para construir un México distinto", declaró.

La senadora del PAN, Nadia Navarro Acevedo dijo que desde su bancada seguirán defendiendo los derechos de las mujeres y el compromiso de generar una sociedad más humana. "El feminismo no tiene enemigos en los hombres, sino con el patriarcado, y es por eso, que estamos luchando contra él, para generar mejores condiciones en el país", concluyó.

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que todo tipo de violencia en contra de las mujeres, debe tener consecuencias palpables y no sólo se quedar descritas en la ley.

Las mujeres, dijo el priista, están "hartas de que sus logros se cuestionen y de tener que probar su capacidad una y otra vez. Hartas de aguantar comentarios y chistes supuestamente inofensivos pero que denigran. Con toda razón las mujeres están hasta la madre de ser culpadas por la violencia que viven. Que si salieron de noche, que si tomaron alcohol, que si traía minifalda, que si hicieron enojar al novio, que si el honor de la familia, que si se lo merecen. Las mexicanas están indignadas de que los casos de violencia de género hay un 97 por ciento de impunidad", enfatizó.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, exhortó a los legisladores a no postergar más la aprobación de leyes que garanticen seguridad, igualdad y justicia a las mujeres, y que las instituciones encargadas de la impartición de justicia hagan lo que les toca. "La lucha feminista es la lucha para conseguir ese país que todas y todos soñamos", afirmó.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció que aún hay problemas sin resolver como la brecha salarial, erradicación de violencia contra niñas y mujeres, falta de apertura en espacios gubernamentales y de representación política. Pero sin duda, dijo, hay avances en donde México tiene una ruta de seguimiento hacia la igualdad de género.

Del PT, la senadora Geovanna Bañuelos De la Torre, destacó el papel de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad, las cuales representan más de la mitad de la población, por lo que dijo, no debe normalizarse la violencia y debe haber respeto a la vida, la dignidad, a decidir y a la integridad de todas las mujeres.