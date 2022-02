Contratos suscritos Baker Hughes son precisos, correctos y verídicos: Pemex

(...) Bueno, nos pusimos a trabajar desde muy tempranito, tú lo sabes Carlos, lo hicimos juntos y, el director de PEMEX presentó información, ni modo, lo voy a decir abiertamente, falsa e incompleta sobre los contratos de Baker Hughes...la información de los contratos de Baker Hughes que presenta hoy el director de PEMEX es imprecisa, por un lado, incompleta y falsa, ¿por qué? Porque en las bases de datos públicos hay hasta 145 más de dinero, por ciento, más de dinero(sic), entregado a esta empresa que lo que reportó el señor Octavio Romero.

(... )Esto lo hicimos entre los equipos de investigación que colaboramos en esta investigación esta mañana después de la mañanera.

La doctora en Ciencia Política, María Amparo Casar; el licenciado en Economía y reportero, Carlos Loret de Mola y sus equipos de especialistas, se resbalan varias veces en el análisis de la información de la plataforma del INAI.

Sin rigor ni método para la validación de cifras que se presenta en la plataforma del INAI, María Amparo Casar y colaboradores, dan por buenos los montos de un mismo contrato que ellos suman hasta en 10 ocasiones.

La pifia cometida, producto de su ignorancia y la mala fe, les impide ver que el INAI presenta los contratos vigentes de una dependencia, de manera trimestral, aunque se hayan generado en trimestres anteriores.

Cada periodo, el INAI publica los contratos vigentes y los montos asociados a los mismos, por lo que uno vigente en el primer trimestre, aparecerá en el segundo si éste aún se encuentra activo, y así sucesivamente en el tercer y cuarto trimestres, pero siempre se tratará del mismo contrato.

Entonces, un contrato que estuvo vigente de enero a diciembre aparecerá en el reporte del INAI cuatro veces en el mismo año, pero no es que sean cuatro diferentes, es el mismo contrato. Lo que hicieron Casar y sus colaboradores fue sumar el monto de ese contrato tantas veces como aparece en el reporte.

De ahí parte su desafortunada conclusión:

(...) el dato reportado en la conferencia mañanera es 145 veces menor, 145 veces menor que los contratos de Baker Hughes entregados por PEMEX y que pueden encontrarse en el Sistema Nacional (...)

Para demostrar la falsedad de la anterior afirmación se presenta el siguiente cuadro:

Lo mismo ocurre para los contratos del año 2020:





Los datos presentados por el director general de PEMEX son precisos, correctos y verídicos.

Provienen de los sistemas institucionales de información que integran los reportes para la Secretaría de Hacienda, la Bolsa Mexicana de Valores y la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de América.



La información financiera de PEMEX, está sujeta a revisión de la Auditoría Superior de la Federación.

Está dictaminada por un auditor externo, que para los últimos tres años es KPMG Cárdenas Dosal, S.C. quien a su vez, es vigilado por la Public Company Accounting Oversight Board, auditor de los auditores que presentan información a la SEC.



El día de hoy María Amparo Casar, nuevamente en entrevista con Carlos Loret de Mola, intenta poner en orden sus ideas, diciendo:

".. (...) una aclaración. En los datos que compartí ayer contigo, tengo que hacer una aclaración, la imprecisión consistió o fue producto, pues, de una inconsistencia que descubrí después entre la Plataforma Nacional de Transparencia, que es la que maneja el INAI, y la plataforma nueva que fue apenas montada en 2021 de PEMEX Más Transparencia (sic).

Y en esta plataforma de PEMEX Más Transparencia (sic), resulta que hay registros duplicados de un mismo contrato, ¿sí? Vienen en las celdas que no vienen en un formato, digamos, amigable, hay contratos que están duplicados y entonces, cuando los sumamos, resultaba una cifra distinta a la que te voy a dar."

Ahora la doctora Casar intenta justificarse, culpando a la plataforma "PEMEX+TRANSPARENTE", lo cual no es posible, dado que nuestro sistema no contiene esas duplicidades. Cualquier ciudadano puede ingresar a la página web de PEMEX y constatarlo:

https://www.pemex.com/pemexmastransparente/Paginas/default.aspx



Miente nuevamente María Amparo Casar, pues las duplicidades las generó ella y su equipo de especialistas.

Y con relación a su sesudo hallazgo sobre los pagos a la empresa Baker Hughes, María Amparo Casar dice: "(...) De 2018 a 2021, los pagos de Petróleos Mexicanos a Baker Hughes se triplicaron, Carlos, pasando de 2 mil 900 millones de pesos en 2018, o sea cuando termina Peña Nieto, a 8 mil 859 millones en 2021, esto es un aumento de 205% (...)"

Esta información la dio a conocer el director general de PEMEX el día de ayer miércoles durante la conferencia mañanera, indicando que en general, todas las empresas que trabajan para PEMEX han incrementado su facturación, derivado de una mayor inversión de la empresa.

Entre 2018 y 2021 la facturación para las 25 empresas más grandes que trabajan para PEMEX incrementó en 91 mil 758 millones de pesos; tal y como se mostró con el cuadro siguiente:

La información de pagos a la empresa Baker Hughes no es resultado de un dedicado y profundo análisis de investigación de "Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad". PEMEX la dio a conocer y es el resultado de trabajos sujetos a auditoría por instancias fiscalizadoras.