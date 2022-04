Zelenski exige a ONU responder a "crímenes" de Rusia

La carta de las Naciones Unidas debe recuperarse, hay que reformar el sistema de Naciones Unidad para que el veto no se convierta en la imposición del derecho a la muerte, tiene que haber una representación de todas las regiones del mundo en el consejo de seguridad y hay que llevar al agresor a la justicia inmediatamente", aseveró.

En un discurso apasionado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Zelenski describió en detalle escenas sombrías en la ciudad ucraniana de Bucha, diciendo que Moscú quería convertir a Ucrania en "esclavos silenciosos".

Exigió que "se responsabilice" a Rusia por lo que calificó de los "peores crímenes de guerra" desde la Segunda Guerra Mundial

El mandatario lamentó la incapacidad del consejo para obligar al presidente ruso, Vladimir Putin, a terminar con la guerra que ha causado la muerte de más de mil civiles.

Si no saben cómo adoptar la decisión pueden hacer dos cosas: eliminar a Rusia en tanto que es el agresor y fuente de la guerra para que no pueda bloquear decisiones sobre la propia agresión que están cometiendo y lo otro es reformar y modificar el órgano para trabajar en pro de la paz.

Aunque si no hay alternativa, si no hay más opción lo que tiene que hacer el consejo es disolverse, admitirán que si no pueden hacer nada aparte de hablar, que queda. Ucrania necesita la paz, Europa necesita la paz, el mundo necesita la paz", señaló.

Además, el mandatario ucraniano hizo difundir un video con imágenes de muertos en Ucrania, cuya crudeza indignó a la presidenta de este organismo.

"Son imágenes espantosas", declaró la embajadora británica Barbara Woodward, quien admitió estar escandalizada.

En ellas se veían cadáveres o partes de cuerpos, con una música de fondo que acentuaba la dramatización del video.

De acuerdo con el reporte que se ofreció en la misma sesión del Consejo de Seguridad, la guerra en Ucrania ha provocado la muerte de al menos mil 408 civiles y 2 mil 195 resultaron heridos entre el 24 de febrero y el 4 de abril.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo que recibió denuncias de que al menos en 24 ocasiones las fuerzas rusas utilizaron municiones de racimo en las zonas urbanas.

También, la muerte de 7 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, 5 heridos y la posible desaparición forzada de 22 periodistas o miembros de la sociedad civil en diversas regiones.