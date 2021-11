¿Y México? Más de 100 países firman acuerdo contra la deforestación

El compromiso incluye la inversión de 12 mil millones de dólares de fondos públicos de 12 países entre los años 2021 y 2025 para proteger y restaurar los bosques, junto con otros siete mil 200 millones de dólares de inversión privada.

El acuerdo recoge el "compromiso para proteger a las comunidades indígenas" y su custodia de la naturaleza, por lo que dedicarán mayores fondos para su preservación, incluida la conservación de la cuenca del río Congo, que alberga la segunda selva tropical más grande del planeta.

De momento se trata de una declaración, que ya firmaron Joe Biden, Boris Johnson, Xi Jinping, Jair Bolsonaro, Vladimir Putin e Iván Duque, con la mirada puesta en proteger vastas áreas forestales, que van desde la taiga del este de Siberia hasta la cuenca del Congo, hogar de la segunda selva tropical más grande del mundo. Precisamente por eso es tan importante la presencia y el apoyo del gobierno del Congo.

Sin compromiso real, sería un fracaso

El optimismo se acaba cuando los movimientos ecologistas advierten del inminente fracaso del plan si no se dotan de fondos lo antes posible. "No podemos esperar hasta el 2025", advierte Jo Blackman, jefe de política forestal y defensa en Global Witness, que dio una rueda de prensa en Glasgow.

Y añadió que "si bien la Declaración de Glasgow tiene una impresionante variedad de signatarios de países ricos en bosques, grandes mercados de consumidores y centros financieros, corre el riesgo de ser una reiteración de compromisos fallidos anteriores si carece de fuerza. La pregunta es, si anuncios que acaparan los titulares sobre la deforestación terminarán siendo más de las mismas promesas vacías o si serán seguidas con la acción reguladora real que se necesita con tanta urgencia".

México, entre países no firmantes

Pese al impulso que se ha dado a programas como Sembrando Vida, que incluso ha sido promovido en Estados Unidos, el gobierno de México no signó este manifiesto. A la par, países como India, Bolivia, Cuba, Venezuela, Egipto, Sudáfrica e Irán decidieron, por ahora, no unirse a la declaración. Fue sorpresivo, por otro lado, ver que Brasil, cuya selva ha sido devastada por incendios y tala inmoderada, haya firmado el acuerdo.

Un reciente informe de la organización ecologista mundial WWF alerta de que la deforestación se está produciendo desde hace muchas décadas en la Amazonía, en África central, Mekong e Indonesia, pero señala también nuevos frentes en África occidental (Liberia, Costa de Marfil o Ghana), en África oriental (Madagascar) y en América Latina, en lugares como la Selva Maya de México y Guatemala.

