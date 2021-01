WhatsApp explica nuevas políticas en diarios de India

Luego de que se volviera tendencia mundial un ´boicot´ contra WhatsApp tras la implementación de nuevas políticas a sus usuarios, en India el servicio de mensajería decidió publicar en varios periódicos desplegados donde explican en qué consisten los cambios en las políticas.

Según la información de medios locales, WhatsApp publicó un aviso completa con el titular 'WhatsApp respeta y protege su privacidad'.

Al respecto, la empresa de mensajería señala en el comunicado que ´su intención no es afectar de ninguna manera la privacidad de sus mensajes´, además de afirmar que algunos de los cambios aplicados son totalmente opcionales.

WhatsApp no puede ver sus mensajes privados ni escuchar sus llamadas, ni tampoco Facebook: todos los mensajes privados, fotos, videos, mensajes de voz y documentos que envíe a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo en chats individuales o grupales están protegidos por cifrado de extremo a extremo. Se queda entre ustedes ", decía el desplegado.

El respeto por su privacidad está codificado en nuestro ADN", resaltan desde la aplicación.

Las publicaciones en medios como The Hindu, The Indian Express o Times of India ocurrieron el pasado 12 de enero y ahora le dan la vuelta al mundo.