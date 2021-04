Vacuna ayudó a no agravarme, dice presidente de Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que de no haberse aplicado las dos dosis de la vacuna Sputnik V hace más de un mes atravesaría un mal momento tras infectarse del nuevo coronavirus.

"No tengo la menor idea de cómo me contagié. Soy alguien que se cuida mucho. Si no fuera por la vacuna, la estaría pasando muy mal", indicó Fernández, de 62 años, tras dar positivo a una segunda prueba del virus.

Las personas inoculadas también pueden contagiarse con el coronavirus. Pero, en general, sólo presentan síntomas leves. Las inyecciones previenen casos graves o potencialmente mortales.

El Instituto Gamaleya de Moscú, que desarrolló y probó el antígeno, tuiteó que la Sputnik V tiene 91.6 por ciento de eficacia contra el contagio y 100 por ciento de eficacia contra casos graves.

"Si la infección se confirma y se produce, la vacunación asegura una recuperación rápida sin síntomas graves. ¡Le deseamos una rápida recuperación!", sostuvo el instituto en respuesta a la declaración de Fernández.

Por otra parte, Brasil superó ayer 330 mil fallecidos, tras registrar mil 987 nuevos decesos en 24 horas.

Miles de personas se reunieron en Stuttgart para protestar contra las medidas sanitarias, mientras el debate en Alemania sobre el endurecimiento de las restricciones frente a la tercera ola de Covid-19 se intensifica.

Varios miles de manifestantes, la mayoría sin máscaras, pedían "el fin de la dictadura del Covid-19".

Ucrania reportó nuevamente un número sin precedente de casos confirmados en un día: más de 20 mil.

Italia registró más de 21 mil nuevos contagios y otros 370 fallecidos en recientes horas mientras las autoridades buscan incrementar el ritmo de la campaña de vacunación.

Kenia suspendió la importación privada de vacunas contra el virus ante el temor de que entre ellas se filtren versiones falsas. Algunos centros médicos kenianos privados han estado cobrando hasta 80 dólares por la vacuna rusa Sputnik V, mientras los hospitales públicos ofrecen gratuitamente la de AstraZeneca-Oxford.

La pandemia ha dejado en el mundo 130 millones 630 mil 373 casos confirmados, 2 millones 844 mil 710 fallecidos y 73 mil 994 mil 813 recuperados, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos sumó ayer casi 70 mil nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, al tiempo que administró un récord de 4 millones de dosis de vacunas anti-Covid en un día.

La Universidad Johns Hopkins precisó que en total se contabilizaron 69 mil 822 nuevos infectados, lo que eleva el balance general a más de 30 millones 667 mil 184 de contagiados.

La entidad comunicó también sobre 967 fallecimientos por Covid-19 en un día, con lo que el número de decesos asciende a 554 mil 106 desde el comienzo de la pandemia.

Durante la semana pasada hubo un promedio de 64 mil 730 casos por día, un aumento de 19 por ciento respecto al promedio de dos semanas anteriores, mientras las autoridades advierten sobre una cuarta ola, indicó el diario New York Times.

Michigan se ha convertido en uno de los focos de Covid-19, con un promedio de infecciones diarias cinco veces mayor que hace seis semanas. Datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado muestran que este aumento dramático se debe en gran parte a un surgimiento de casos entre niños y adolescentes.

Más de 4 millones de dosis se administraron en 24 horas en el país, lo que establece un récord y lleva el promedio de siete días a más de 3 millones al día, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

La cifra de personas que recibieron al menos una dosis de la inyección en Estados Unidos superó 100 millones el viernes.