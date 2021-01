Una mujer herida de bala en el asalto al Capitolio de Estados Unidos

Una mujer ha sido herida de bala en el asalto de los manifestantes pro-Trump en el Congreso de Estados Unidos, según confirman la CNN. La mujer se encuentra en estado grave, tras recibir el impacto de una bala, no se sabe si en el pecho o en el cuello, y ha sido evacuada rápidamente en camilla del edificio.

Además, varios agentes también habrían resultado heridos durante el enfrentamiento entre los policías del Capitolio y los manifestantes que han llegado a entrar en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, gritando que Trump es el ganador de las elecciones.

Todo ello ha ocurrido mientras se celebraba la sesión en la que se debatía ratificar la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las pasadas elecciones del 4 de noviembre.

En un vídeo grabado dentro del Capitolio y difundido en redes sociales, se observa como los policías apuntaban con pistolas desde dentro de la Cámara a la que los manifestantes trataban de entrar. En dicha grabación se observa cómo una mujer cae abatida al suelo tras escucharse un disparo.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1