Trump afirma que 27 mil soldados mexicanos cuidan su frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará hoy la orden ejecutiva para prohibir la inmigración al país no sólo de algunas regiones, como hasta ahora, sino del mundo entero.

En un mensaje desde su cuenta de Twitter, el mandatario enfatizó en la protección de la frontera sur, la barrera que tiene con México, con 270 kilómetros de muro y 27 mil soldados mexicanos que ya la vigilaban aún antes de esta firma.

I will be signing my Executive Order prohibiting immigration into our Country today. In the meantime, even without this order, our Southern Border, aided substantially by the 170 miles of new Border Wall & 27,000 Mexican soldiers, is very tight - including for human trafficking!