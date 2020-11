Trump acepta transición presidencial de Joe Biden

En una publicación en su cuenta oficial de twitter, el presidente Donald Trump recomendó a la GSA y a su equipo que cooperen con Joe Biden, aunque mencionó que continuará impugnando para revertir el resultado.

Cabe señalar que esto ocurrió minutos después de que la GSA anunciara que asignaría al demócrata, presidente electo, los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso.

´En el mejor interés de nuestro país, sin embargo, recomiendo que Emily (Murphy, titular de la GSA) y su equipo hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo´, se leyó en la publicación de Donald Trump.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...