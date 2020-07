Tribunal ordena a Trump dar nuevos permisos a 'dreamers'

Un tribunal federal de Maryland ordenó ayer al gobierno de Donald Trump que comience a tramitar nuevos permisos para dreamers, los jóvenes llegados al país de forma irregular junto a sus padres. La corte ordenó también que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), debe ser restaurado totalmente, lo cual significa que debe abrirse a nuevos solicitantes por primera vez en tres años.

El tribunal de Maryland determinó que la rescisión del programa de protección para los dreamers quedó revocada y que debe restaurarse la política antes de la cancelación.

Varias organizaciones sociales agrupadas bajo la plataforma Home is Here (Nuestro Hogar Está Aquí) denunciaron que pasadas tres semanas de la decisión de la Corte Suprema, el gobierno todavía no había emitido una directiva sobre cómo iba a cumplir con la decisión.

En Estados Unidos, unas 700 mil personas, la mayoría de ellas de origen latinoamericano, se benefician del programa DACA.

Con información de La Jornada