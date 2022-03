'Sin trabajo': Influenciadores rusos lloran tras prohibición de Instagram

"Tras la solicitud de la oficina del Fiscal general, el acceso a la red social Instagram (...) queda restringido en Rusia", dijo Roskomnadzor en un comunicado. La aplicación dejará de funcionar desde el 14 de marzo y varios 'influencers´ han aprovechado para despedirse de sus seguidores.

Con lágrimas en sus ojos, Olga Buzova, estrella de un ´reality show´, quien tiene 23,3 millones de seguidores en Instagram, posteó un video de siete minutos en el cual se le ve muy angustiada por perder a sus seguidores y su trabajo.

Hablando en su idioma natal ruso comentó: "No tengo miedo de admitir que no quiero perderlos (haciendo referencia a sus seguidores)". También mencionó que no sabe qué le deparará el futuro.

"Solo compartí mi vida, mi trabajo y mi alma. No hice todo esto como un trabajo para mí, esto es parte de mi alma. Se siente como una gran parte de mi corazón y me están quitando la vida. Lejos de mí", afirmó Buzova.

De la misma forma, Karina Nigay, una ´influencer´ de moda, quien tiene tres millones de seguidores, comentó en sus historias de Instagram que la plataforma es su única forma de ingreso.

"Este es mi trabajo. Imagina que te acaban de despedir por completo del trabajo y no recibes ningún ingreso, pero al mismo tiempo tienes gastos para tu familia, para tu equipo si tienes subordinados, y de repente no tienes nada que hacer", comentó Nigay.

Según un tuit del canal de noticias ruso ´Nexta TV´, otra creadora de contenido ruso utilizó por última vez sus redes para mostrar cómo se vio afectada con esta situación.

"¿Crees que para mí, como ´influencer´ de Instagram, esta es una fuente de ingresos?", dijo y también agregó: "Para mí, todo es vida. Es el alma. Es la única cosa con la que me despierto, me duermo. Durante cinco años seguidos".

Asimismo, varios creadores de contenido rusos han animado a sus seguidores a mudarse a otras redes sociales como Telegram y la plataforma VK.

Aunque muchos de sus fans los han apoyado, otros los critican por quejarse en medio de la situación que viven con Ucrania.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, publicó un video en su Instagram donde afirma que esta prohibición de Rusia dejará a 80 millones de personas aisladas entre sí y del resto del mundo.